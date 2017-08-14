В Беларусь приедет премьер Афганистана Абдулла Абдулла

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Минск готовится встретить главу исполнительной власти Афганистана. Как ожидается, Абдулла Абдулла посетит Беларусь с официальным визитом 15-17 августа.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в апреле встречаясь с премьером Афганистана на полях стамбульского саммита Организации исламского сотрудничества, пригласил Абдуллу Абдуллу посетить Минск и заявил о готовности Беларуси принять самое активное участие в восстановлении экономики Афганситана.

"Меня всегда убеждали в том, что Афганистан живет и развивается. И я делал для себя вывод, что в Афганистане нам всегда найдется много мирной работы", — заявил тогда белорусский лидер.

Премьер-министр Афганистана проведет переговоры с белорусским коллегой Андреем Кобяковым в узком и расширенном составах. А также посетит ряд предприятий, в числе которых МТЗ, МАЗ, ОАО "Амкодор", "БелОМО — ММЗ имени С.И. Вавилова",

Абдулла Абдулла ознакомится с работой агрокомбината "Дзержинский". Как ранее сообщал Sputnik, Беларусь и Афганистан планируют создать совместные предприятия по переработке пищевой продукции, при этом планируется развивать совместные бренды. Предполагается, что Беларусь будет поставлять в Афганистан муку, говядину, мясо птицы, молочные продукты. Кроме того, белорусская сторона предлагает организовать обучение афганских студентов в сельскохозяйственных вузах Беларуси, а также курсы повышения квалификации для специалистов по всем направлениям в сфере АПК.

Афганскому гостю в Минске также покажут музей истории Великой Отечественной войны.

Накануне состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Валентина Рыбакова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Афганистан в Российской Федерации и Республике Беларусь по совместительству Абдулом Каюмом Кочаем по случаю вручения им копий верительных грамот. В ходе встречи стороны обсудили перспективы активизации двустороннего взаимодействия по широкому спектру направлений, обмен визитами на различных уровнях, в том числе и визит в Минск главы исполнительной власти Афганистана.

В 2016 году товарооборот Беларуси и Афганистана составил 26,4 миллиона долларов и по сравнению с 2015 годом вырос на 60%.

Основу белорусского экспорта составили нефтепродукты, тракторы и седельные тягачи, лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи, части и принадлежности для автомобилей и тракторов. Из Афганистана импортируются фрукты (абрикосы, вишня черешня, персики), томаты, капуста и другие овощи (свежие и замороженные).