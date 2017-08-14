Вступительная кампания, учебники, подготовка к 1 сентября - развитие образовательной сферы обсуждается на встрече у Лукашенко

во время встречи

15 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Вопросы развития и совершенствования образовательной сферы в Беларуси обсуждаются на рабочей встрече главы государства Александра Лукашенко с вице-премьером Василием Жарко и министром образования Игорем Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент поинтересовался ходом вступительной кампании, которая должна завершиться 20 августа. "Мне хотелось бы знать основное. Как окончательно будем корректировать правила приема? Такая задача была поставлена всем, кто контролировал ход вступительной кампании. Как мы доработаем, изменим или вернемся где-то, может, к старому? Много времени прошло, в течение которого мы апробировали разные подходы. На чем остановимся? Это главный вопрос - ход кампании и корректировка правил приема", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства также попросил проинформировать его о готовности к учебному году образовательных учреждений различного уровня, возможном наличии проблемных вопросов.

"В этом плане также вопрос первостепенной важности - обновление учебных программ и учебники, - отметил Президент. - Никакой проблемы в этом не вижу. Даже в сроках. Мы ведь не заново создаем учебники, учебные программы. В основном это нормальные учебные программы и учебники. Но некоторые темы, как обнаружилось не только в гуманитарной сфере, но и в учебниках физики, математики, до дури доходят. Эти темы надо корректировать", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко потребовал оперативно провести данную работу в соответствии с ранее намеченными сроками, чтобы в основном в 2018 году завершить издание новых учебников и доработку учебных программ. "По каждому учебнику можно создать группу. К этому надо привлечь больше практиков, а не академиков. Но и от академиков отказываться нельзя, потому что это люди, которые, образно говоря, находятся наверху знаний", - заметил глава государства.

Президент обратил внимание на подготовку к новому учебному году, проведение школьных базаров. Особый акцент - на малообеспеченные семьи, детей-сирот. "Формула одна - чтобы 1 сентября дети были одинаковые. Не в том плане, что они должны быть одеты в черно-белые переднички, гольфы или платьица. А чтобы не выделялись дети из семей, которые не так богаты сегодня. Мы должны одеть достойно к 1 сентября всех детишек", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Еще одна тема - подготовка и проведение Республиканского педагогического совета. "Мы должны провести его на достойном уровне. На подобных педагогических советах Президент давно не бывал, и настало время, да и есть что сказать педагогическому обществу в плане и новых условий, новых программ, поступлений - всех вопросов, которые мы будем обсуждать. Ну, и посоветоваться с педагогами. Я думаю, они нам что-то подскажут. Это все-таки наша опора, наши люди, и мне очень важно побывать на подобном педсовете", - отметил глава государства.

Президент потребовал сделать это мероприятие неформализованным, чтобы можно было обсудить и вычленить проблемы, которые необходимо решать.

Василий Жарко, председатель государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в 2017 году, проинформировал главу государства, что в целом вступительная кампания проходит на должном организационном уровне и характеризуется отсутствием конфликтных ситуаций. В рабочую группу госкомиссии поступило 16 устных и 11 письменных обращений, по каждому из них даны разъяснения и ответы.-0-