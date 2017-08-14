Представители США и РФ по Украине могут встретиться в Минске

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер могут встретиться в Минске, сообщил во вторник глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Должность спецпредставителя США по Украине была введена в начале июля этого года — сразу после встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Волкер уже успел побывать в Киеве, а в течение августа ожидается и его встреча с помощником российского лидера Сурковым.

"Встреча Владислава Суркова и Курта Волкера, скорее всего, состоится в Минске", — сообщил Чеснаков.

Дата встречи, по словам Чеснакова, может быть согласована в ближайшие дни. Впрочем, официальной информации о возможном визите двух высокопоставленных чиновников в Минске, на данный момент нет.

По информации Чеснакова, американская сторона предлагала провести встречу в Вене, российская — в Калининграде. Минск в таком случае стал бы не только компромиссной площадкой, но и удобной тем, что именно в белорусской столице работает контактная группа по ситуации на юго-востоке Украины.

Белорусские власти, в том числе глава МИД республики Владимир Макей, неоднократно заявляли о том, что готовы предоставить минскую площадку для переговоров — не только по "украинскому вопросу", но также по ситуации в Сирии или других регионах мира. О готовности официального Минска выполнять миротворческую функцию неоднократно заявлял и президент Беларуси Александр Лукашенко.