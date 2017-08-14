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Лукашенко поставил задачу добиться повышения зарплат в социальной сфере

15.08.2017 14:38 — Новости Политики | БелТА  
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15 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу добиться повышения зарплат в социальной сфере. Об этом по итогам прошедшей рабочей встречи рассказал журналистам вице-премьер Василий Жарко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Зарплата педагога, как и зарплата врача, должна быть достойной. И задачу Президент поставил. Она должна быть выполнена и в этом, и в следующем году, - заявил вице-премьер. - В этом году у нас планируется Br800 в среднем по отрасли. И мы обязаны этой зарплаты достичь к концу года. В следующем году зарплата должна быть выше".

На встрече глава государства подчеркнул, что учителя и врачи - это основа общества, и необходимо уже к концу года поднять планку средней зарплаты, а также более плотно заняться соответствующим вопросом в следующем году.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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15 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу добиться повышения зарплат в социальной сфере. Об этом по...

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