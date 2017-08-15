Сборник твитов Трампа поступил в продажу в США

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Сборник твитов президента США Дональда Трампа поступил в продажу в магазинах США, сообщают американские СМИ.

Книга носит название Sh*t My President Says: The Illustrated Tweets of Donald J. Trump, в ней собраны порядка 140 карикатур, автором которых выступил Шэннон Уилер. На обложке сборника американский лидер изображен маленьким грустным ребенком, сидящим в огромном церемониальном кресле.

"У президента Франклина Делано Рузвельта было радио, у президента Джона Кеннеди — телевидение, а у президента Дональда Трампа есть Twitter", — говорится в аннотации к книге.

Карикатурист рассказал, что рисовать смешные картинки на посты Трампа в микроблоге ему подсказал друг. "Когда я начал их рисовать, понял, что это здорово", — добавил Уилер.

По его словам, эти рисунки "смешные и жесткие, как и твиты, они четкие и бьют в самую точку".

Однако Уилер признался, что не хотел высмеивать главу государства. "Я просто пытался понять и проиллюстрировать образ его мышления", — пояснил он.

Новая книга продается в интернет-магазине Amazon. В твердой обложке она стоит 9,16 доллара, в электронном виде — 7,99 доллара.

Трамп отличается активным использованием Twitter, он публикует там сообщения практически каждый день. На президента США подписаны почти 40 миллионов человек.

Последний твит Трампа был посвящен пижонству руководителей крупнейших американских компаний, покинувших президентский промышленный совет.

For every CEO that drops out of the Manufacturing Council, I have many to take their place. Grandstanders should not have gone on. JOBS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 августа 2017 г.

"У меня много (желающих) занять место вышедших из Промышленного совета. Пижоны и не должны задерживаться. Рабочие места!" — написал Трамп.