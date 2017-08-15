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Беларусь и Афганистан должны перейти от разговоров к конкретному сотрудничеству - Лукашенко

16.08.2017 10:26 — Новости Политики | БелТА  
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16 августа, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь и Афганистан должны перейти от пожеланий и разговоров к выстраиванию конкретного сотрудничества. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с главой исполнительной власти Афганистана Абдуллой Абдуллой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я не сторонник того, чтобы забывать историю, но и страдать постоянно по тем процессам, которые происходили, наверное, будет неправильно. Надо выстраивать отношения, надо делать все, чтобы в будущем наши отношения были прекрасными и чтобы нам не было стыдно смотреть друг другу в глаза, - сказал Александр Лукашенко. - В этой связи я хочу вас как главу исполнительной власти заверить, что наше правительство будет делать все для того, чтобы выстроить фундамент наших отношений, укрепить, наполнить их конкретным содержанием, перейти от пожеланий, разговоров к конкретному сотрудничеству. Мы к этому готовы".

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 августа, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь и Афганистан должны перейти от пожеланий и разговоров к выстраиванию конкретного сотрудничества. Об этом...

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