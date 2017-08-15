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Лукашенко хочет прекрасных отношений с Афганистаном

16.08.2017 12:26 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 авг — Sputnik. Беларуси и Афганистану надо сделать все, чтобы в будущем между странами были прекрасные отношения и не стыдно было смотреть друг другу глаза, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в среду на встрече с премьер-министром Афганистана Абдуллой Абдуллой.

Лукашенко хочет прекрасных отношений с Афганистаном
© AP/ Massoud Hossaini
В Беларусь приедет премьер Афганистана Абдулла Абдулла

Глава исполнительной власти Афганистана находится в Беларуси с официальным визитом, прилетел в Минск он уже накануне. В среду с Абдуллой встретился и президент Беларуси.

Лукашенко напомнил, что отношения СССР и Афганистана были непростыми, а сегодня за это ответственность отчасти несет и Беларусь как постсоветская страна.

"Эта ответственность не только на Советском Союзе. В большей степени это ответственность и других стран, Вы их хорошо знаете. Я не сторонник того, чтобы забывать историю, но и страдать постоянно по тем процессам, которые происходили, наверное, будет неправильно. Надо выстраивать отношения, надо делать все, чтобы в будущем наши отношения были прекрасными и чтобы нам не было стыдно смотреть друг другу в глаза, — сказал Лукашенко.

Лукашенко заверил премьера Афганистана в том, что белорусское правительство "будет делать все для того, чтобы выстроить фундамент наших отношений, укрепить, наполнить их конкретным содержанием, перейти от пожеланий, разговоров к конкретному сотрудничеству". 

Развивать отношения, отметил президент, Беларусь с Афганистаном может по любым интересным направлениям.

"Можем это сделать с участием третьих стран. Скажу откровенно: мы очень часто, встречаясь с президентом Туркменистана, обсуждали тему Афганистана и направления совместного сотрудничества. Я просил его, чтобы он помог мне установить отношения с руководством Афганистана, чтобы мы сдвинулись с мертвой точки. Поэтому будьте уверены, что ваш визит будет наполнен конкретными мероприятиями", — заверил Лукашенко.

Президент отметил: все, что пожелает Абдулла, ему будет показано в Беларуси>>

"Если мы будем способны помочь нашему дружественному афганскому народу в восстановлении хозяйства, его развитии, думаю, мы это сделаем", — добавил белорусский лидер.Лукашенко также выразил уверенность в том, что визит премьер-министра Афганистана "откроет новую страницу сотрудничества наших государств".    

 
Теги: Минск
 
 
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По мнению президента, Беларусь и Афганистан должны перейти от пожеланий и разговоров к выстраиванию конкретного сотрудничества.

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