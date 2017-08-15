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Путин выдвинул условия поставок российской нефти в Беларусь

16.08.2017 14:58 — Новости Политики | БДГ  
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Владимир Путин заявил, что поставки российской нефти на белорусские НПЗ нужно привязать к транспортировке нефтепродуктов через РФ.

Тема была поднята 16 августа на совещании у российского президента в рамках вопроса о развитии транспортной инфраструктуры.

На совещании глава ОАО «РЖД» Олег Белозеров сообщил, что белорусская сторона отказывается от поставок нефтепродуктов с НПЗ по российской железной дороге, мотивируя это долгосрочными соглашениями со странами Прибалтики, хотя россияне предлагают 50%-ю скидку за перевозки.

«По нефтеналиву мы дали 50-процентную скидку для перевозки с белорусских заводов, но белорусские заводы пока не используют ни Усть-Лугу, ни Санкт-Петербург, а едут в республики Прибалтики», — сказал Белозеров.

Российский президент напомнил, что на белорусских НПЗ перерабатывается только российская нефть.

«Ведь на белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится, поэтому это нужно запакетировать — получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры», — сказал он.

Напомним, что за первый квартал 2017 года экспорт белорусских нефтепродуктов составил 2,56 млн тонн (за аналогичный период 2016-го — 4,73 млн тонн). В денежном выражении экспорт белорусских нефтепродуктов составил 1,11 млрд долларов, снизившись на 67,1 млн долларов по сравнению с январем-мартом 2016 года.

Первопричиной сокращения экспорта белорусских нефтепродуктов стал белорусско-российский нефтегазовый конфликт: в январе-марте 2017 года объем российской нефти, поставляемой на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, резко снизился.

3 апреля президенты Беларуси и России сообщили о решении энергетических проблем. Согласно подписанным 13 апреля документам, российская и белорусская стороны договорились о долгосрочном решении нефтяных и газовых проблем. 

Концерн «Белнефтехим» заявил о сохранении экспорта продукции по итогам квартала на уровне прошлого года, несмотря на снижение поставок российской нефти.

«В условиях снижения поставок российской нефти на белорусские НПЗ концерну удалось реализовать ряд важнейших инвестиционных проектов, сохранить экспорт продукции на уровне аналогичного периода 2016 года и получить положительное сальдо внешней торговли», — сообщили в компании по итогам заседания совета концерна.

 
 
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Владимир Путин заявил, что поставки российской нефти на белорусские НПЗ нужно привязать к транспортировке нефтепродуктов через РФ.

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