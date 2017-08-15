Путин выдвинул условия поставок российской нефти в Беларусь

Владимир Путин заявил, что поставки российской нефти на белорусские НПЗ нужно привязать к транспортировке нефтепродуктов через РФ.

Тема была поднята 16 августа на совещании у российского президента в рамках вопроса о развитии транспортной инфраструктуры.

На совещании глава ОАО «РЖД» Олег Белозеров сообщил, что белорусская сторона отказывается от поставок нефтепродуктов с НПЗ по российской железной дороге, мотивируя это долгосрочными соглашениями со странами Прибалтики, хотя россияне предлагают 50%-ю скидку за перевозки.

«По нефтеналиву мы дали 50-процентную скидку для перевозки с белорусских заводов, но белорусские заводы пока не используют ни Усть-Лугу, ни Санкт-Петербург, а едут в республики Прибалтики», — сказал Белозеров.

Российский президент напомнил, что на белорусских НПЗ перерабатывается только российская нефть.

«Ведь на белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится, поэтому это нужно запакетировать — получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры», — сказал он.

Напомним, что за первый квартал 2017 года экспорт белорусских нефтепродуктов составил 2,56 млн тонн (за аналогичный период 2016-го — 4,73 млн тонн). В денежном выражении экспорт белорусских нефтепродуктов составил 1,11 млрд долларов, снизившись на 67,1 млн долларов по сравнению с январем-мартом 2016 года.

Первопричиной сокращения экспорта белорусских нефтепродуктов стал белорусско-российский нефтегазовый конфликт: в январе-марте 2017 года объем российской нефти, поставляемой на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, резко снизился.

3 апреля президенты Беларуси и России сообщили о решении энергетических проблем. Согласно подписанным 13 апреля документам , российская и белорусская стороны договорились о долгосрочном решении нефтяных и газовых проблем.

Концерн «Белнефтехим» заявил о сохранении экспорта продукции по итогам квартала на уровне прошлого года, несмотря на снижение поставок российской нефти.