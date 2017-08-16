Визит главы Свердловской области в Минск: товарооборот, памятник, самолет

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о необходимости более активно развивать сотрудничество с Беларусью в различных сферах, а также возобновить авиасообщения между Минском и Екатеринбургом.

"Среди наших внешнеэкономических партнеров Беларусь занимает 13-е место в целом и второе место среди партнеров в СНГ, уступая лишь Казахстану", — сказал Куйвашев во время визита в Минске.

По его словам, одной из целей визита в белорусскую столицу стали переговоры о возобновлении прямого авиасообщения между Екатеринбургом и Минском.

Куйвашев также отметил, что товарооборот между Свердловской областью и РБ в этом году вырос более, чем на 30%. В прошлом году взаимный товарооборот Среднего Урала и Беларуси составил около 200 миллионов долларов.

Руководитель Свердловской области также заявил о том, что Средний Урал заинтересован в сотрудничестве с АПК Беларуси. Глава агропромышленного ведомства Свердловской области Дмитрий Дегтярев встретился в Минске со своим белорусским коллегой Беларуси Леонидом Зайцем, посетил ряд сельхозпредприятий и похвалил качество белорусской продукции сельхозтехники.

На уровне премьера

В ходе визита в Минск Куйвашев встретился с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяков, который заявил, что белорусская сторона готова расширить промышленную кооперацию со Свердловской областью.

Кобяков отметил, что в настоящее время Беларусь готова предложить Среднему Уралу белорусскую современную дорожную, строительную и коммунальную технику. Под такие проекты Беларусь готова предоставить различные схемы финансирования: лизинг, льготное кредитование. Также, по словам, Кобякова, есть перспективы успешного сотрудничества в аграрном секторе.



© Sputnik / Виктор Толочко Беларусь хочет продавать в Свердловскую область электробусы

"Это важнейшая отрасль экономики как Беларуси, так и Свердловской области. Во многом мы можем дополнять друг друга. Беларусь располагает передовыми технологиями производства и переработки сельхозпродукции", — подчеркнул Кобяков.

Белорусский премьер, встречаясь с Куйвашевым подчеркнул, Свердловская область и Беларуси могли бы активно сотрудничать в сфере строительства и ЖКХ.

"Мы знаем, какое пристальное внимание уделяется в Свердловской области развитию строительной отрасли и ЖКХ. Белорусские организации имеют успешный опыт проектирования и возведения различных объектов в российских регионах, в первую очередь жилья (например, есть белорусский квартал в Калужской области, работы активно ведутся в Ленинградской области), а также в сфере дорожного строительства, заинтересованы в участии в реализации таких проектов и в Свердловской области", — добавил Андрей Кобяков.

Памятник "песняру"

Глава Свердловской области также принял участие в церемонии открытия в Минске памятника основателю ансамбля "Песняры" Владимиру Мулявину , который родился на Урале. Этот памятник подарила белорусской столице Свердловская область.



© Sputnik / Виктор Толочко Видеофакт: открытие памятника Мулявину в Минске

Белорусский премьер поблагодарил Евгения Куйвашева и правительство Свердловской области за помощь в изготовлении и установке в Минске памятника народному артисту СССР и Беларуси.

В свою очередь Куйвашев заявил, что памятник Мулявину будет еще одним символом общей культуры двух стран. Он отметил, что скульптурная композиция станет подарком Свердловской области к 950-летию столицы Беларуси.