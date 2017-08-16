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Литовский премьер: Поставки нефтепродуктов через Россию опасны для Беларуси

17.08.2017 17:44 — Новости Политики | БДГ  
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Экспорт белорусских нефтепродуктов через российские порты и железные дороги может быть для Беларуси невыгоден и опасен.

Об этом заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 17 августа в интервью радиостанции Ziniu radijas, передает ru.delfi.lt. Таким образом глава литовского правительства отреагировал на призывы Владимира Путина перенаправить белорусские нефтепродукты из прибалтийских портов в российские.

Сквернялис отметил, что российские порты «замерзающие», и такие климатические условия опасны и «чувствительны» для перевозки нефтепродуктов. Поэтому поставки в Россию могут быть опасны и невыгодны для Беларуси.

По мнению литовского премьер-министра, власти восточных государств часто принимают политические решения, не учитывая экономических интересов. Литовским политикам следует действовать позаботиться о том, чтобы белорусские грузы продолжали поступать по литовским железным дорогам в Клайпедский порт.

Напомним, Владимир Путин 16 августа на совещании по вопросам развития транспортной инфраструктуры заявил, что поставки российской нефти на белорусские НПЗ нужно привязать к транспортировке нефтепродуктов через РФ.

Политолог ИМОП ВУ Лауринас Йонавичюс считает, что российский президент с помощью таких шагов стремится получить экономическую выгоду и сделать Беларусь еще более зависимой от России.

Беларусь по литовским железным дорогам за семь месяцев 2017 года перевезла на 6,5% больше грузов, чем за аналогичный период минувшего года.

 
 
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Экспорт белорусских нефтепродуктов через российские порты и железные дороги может быть для Беларуси невыгоден и опасен.

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