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Лукашенко посетит хозяйства в Могилевской и Витебской областях, ознакомится с ходом уборочной

18.08.2017 09:00 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко посетит хозяйства в Могилевской и Витебской областях, ознакомится с ходом уборочной
Фото из архива

18 августа, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Могилевскую и Витебскую области, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства на полях ОАО "Александрийское" и ОАО "Птицефабрика Оршанская" ознакомится с технологическими возможностями нового зерноуборочного комбайна "ПАЛЕССЕ GS16", технологическими процессами уборки озимой пшеницы и ржи.

Главе государства доложат о выполнении поручений по организации уборки урожая в Беларуси в целом, а также отдельно в Могилевской и Витебской областях, технологических особенностях возделывания озимой гибридной ржи и преимуществах данной культуры.

Речь также пойдет о выполнении поручений Президента по созданию современных высокопроизводительных уборочных комбайнов.-0-

 
 
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18 августа, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Могилевскую и Витебскую области, передает...

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