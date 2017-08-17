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Бабин должен вернуть Крым Порошенко

18.08.2017 09:22 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 авг — Sputnik. Борис Бабин и Изет Гданов назначены ответственными за возвращение Крыма Украине, сообщается на сайте президента страны Петра Порошенко.

Крымский полуостров вошел в состав Российской Федерации после мартовского референдума 2014 года. Тогда большинство крымчан отдали свои голоса за вхождение в состав в РФ. Украина и ее западные партнеры до сих пор не признали результатов референдума. В Киеве считают полуостров временно оккупированной территорией. В Москве регулярно подчеркивают, что вопрос о статусе полуострова является закрытым.

"Петр Порошенко подписал указ о назначении Бориса Бабина постоянным представителем президента Украины в автономной республике Крым", — говорится в сообщении.

Ранее представительство Украины в Крыму, которое находится в Херсоне, возглавляла Наталья Попович.

Первым заместителем Бабина Порошенко назначил Изета Гданова, который должен защищать права людей, "пострадавших в результате незаконной аннексии Крыма".

Порошенко считает, что чиновники должны работать над вопросом возвращения Крыма. "Восстановление украинского суверенитета над временно оккупированным украинским Крымом является одной из наших первых задач", — подчеркнул он.

Представляя ответственных по Крыму, украинский лидер сделал акцент на юридической защите государственных интересов в оккупированном Крыму. "Затягивать с этим не вижу никакой возможности. С первых дней жду продуктивной, эффективной, государственной работы", — сказал Порошенко.

Помимо этого, Порошенко поручил подготовить изменения в структуре постоянного представительства президента Украины в Крыму и включить в нее должность по вопросам защиты прав крымско-татарского народа.

"Я уверен в том, что среди ряда государственных органов власти, представительство президента в АРК займет одно из главных мест и его деятельность будет направлена ​​на де-оккупацию, возвращение Крыма", — продолжил президент Украины.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 18 авг — Sputnik. Борис Бабин и Изет Гданов назначены ответственными за возвращение Крыма Украине, сообщается на сайте президента страны Петра Порошенко....

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