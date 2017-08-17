Лукашенко на флагманском белорусском комбайне проинспектировал ход жатвы

Александр Лукашенко

18 августа, Шкловский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время посещения хозяйств в Шкловском и Оршанском районах ознакомился с ходом уборочной кампании в стране, современными образцами сельскохозяйственной техники и лично на комбайне проинспектировал ход жатвы, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства прибыл на пшеничное поле ОАО "Александрийское" на квадроцикле и сразу отметил, что сегодняшние места выбраны для посещения не случайно. "Я сегодня приехал на работу. Это поле Президента. Когда-то кто-то с легкой руки это сказал. Это действительно мое поле, где я работал (с малых лет. - Прим. БЕЛТА)", - пояснил Александр Лукашенко.

Президент заслушал доклады о ходе уборочной кампании в стране и отдельных регионах, подробно обсудил со специалистами нюансы использования различных сортов зерновых отечественной и зарубежной селекции.

Отдельной темой стало обеспечение аграриев качественной отечественной зерноуборочной техникой. В свое время именно по поручению главы государства началась история развития отечественного зерноуборочного комбайностроения. За два десятилетия на предприятии "Гомсельмаш" создано и освоено производство семи базовых моделей зерноуборочных комбайнов и 38 модификаций разных классов.

Вниманию Президента на поле был представлен комбайн КЗС-1624-1, который занимает верхнюю ступеньку модельного ряда комбайнов "Палессе". Главе государства доложили о технических особенностях модели и опыте ее эксплуатации в полевых условиях. Александр Лукашенко поручил конструкторам уже к следующей уборочной обновить модель, устранив все выявленные на практике недостатки, а также заняться разработкой и созданием еще более совершенного комбайна, который будет востребован в будущем.

Затем глава государства предложил испытать комбайн на ходу. Место комбайнера занял один из работников сельхозпредприятия. Рядом с ним разместился младший сын Президента Николай. Александр Лукашенко занял место на площадке возле кабины и ознакомился с работой техники на ходу.

"Я хочу проверить, каков этот комбайн в эксплуатации. Потому что у промышленников есть привычка щеки надувать, что у нас хорошие комбайны, не хуже (зарубежных аналогов. - Прим. БЕЛТА). Проверим, как он будет на фоне других работать, чтобы люди видели", - сказал глава государства.

Он также подчеркнул важную роль тех, кто непосредственно эксплуатирует технику: если подходить к этому со знанием дела, то и результаты будут выше, а техника сохраннее. "Надо доказать, что на этом комбайне можно выдавать результаты не хуже, чем на импортном. Многое зависит от механизатора. Главное - человек", - заявил Президент.

Урожайность пшеницы на этом поле в нынешнем году составила 91 ц/га. Как отметил глава государства, во времена его юности на этом же поле собирали урожай не более 13-17 ц/га. Это является подтверждением тезиса о том, что при использовании качественных семян, соблюдении культуры земледелия и всех технологических процессов практически на любой почве можно получать высокие урожаи.-0-