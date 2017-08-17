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РЕПОРТАЖ: Лукашенко протестировал новый комбайн и научил журналистов жать серпом

18.08.2017 16:53 — Новости Политики | БелТА  
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РЕПОРТАЖ: Лукашенко протестировал новый комбайн и научил журналистов жать серпом

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время посещения хозяйств в Шкловском и Оршанском районах ознакомился с ходом уборочной кампании в стране, современными образцами сельскохозяйственной техники и лично на комбайне проинспектировал ход жатвы.

Глава государства прибыл на пшеничное поле ОАО "Александрийское" на квадроцикле и сразу отметил, что сегодняшние места выбраны для посещения не случайно. "Я сегодня приехал на работу. Это поле Президента. Когда-то кто-то с легкой руки это сказал. Это действительно мое поле, где я работал (с малых лет. - Прим. БЕЛТА)", - пояснил Александр Лукашенко.

Вниманию Президента на поле был представлен комбайн КЗС-1624-1, который занимает верхнюю ступеньку модельного ряда комбайнов "Палессе". Главе государства доложили о технических особенностях модели и опыте ее эксплуатации в полевых условиях.

Затем глава государства предложил испытать комбайн на ходу. Место комбайнера занял один из работников сельхозпредприятия. Рядом с ним разместился младший сын Президента Николай. Александр Лукашенко занял место на площадке возле кабины и ознакомился с работой техники на ходу.

После Президент Беларуси преподал сопровождавшим его журналистам мастер-класс по уборке зерновых серпом. В своеобразной толоке также приняли активное участие руководители местной вертикали власти и другие чиновники.

Поучаствовать в уборке зерновых традиционным способом глава государства предложил после того, как журналисты устроили свой флешмоб, надев на сегодняшнее мероприятие майки с орнаментом, чтобы подчеркнуть национальный колорит и связь поколений, которые столетиями жили и трудились на белорусской земле, выращивали хлеб на полях. В жниве приняли участие и корреспонденты БЕЛТА.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время посещения хозяйств в Шкловском и Оршанском районах ознакомился с ходом уборочной кампании в стране,...

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