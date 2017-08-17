Украина заявила о необходимости выделять ей ежегодно $5 млрд

МИНСК, 18 авг – Sputnik. Для программы "Нового европейского плана для Украины" ежегодно потребуется по пять миллиардов помощи от западных стран, заявил вице-премьер украинского правительства Степан Кубив.

Сейчас ведутся переговоры по предложенной литовским сеймом программе "Новый европейский план для Украины" – ее часто называют современной версией так называемого плана Маршалла. Программа предполагает помощь Украине в реформах и поддержку евроинтеграции.

"Эта инициатива литовского сейма предусматривает предоставление помощи Украине в контексте евроинтеграции. Речь идет как минимум о пяти миллиардах долларов ежегодной поддержки реформ, которые направлены на экономический рост и развитие", – написал Кубив на своей странице в Facebook.

Вице-премьер Украины отметил, что сейчас проект обсуждают в международных институтах, как и создание "группы друзей Украины".

Hазработать "План Маршалла" для Украины попросил президент Петр Порошенко. Позже литовские политики заявили о готовности обнародовать план на саммите Восточного партнерства в ноябре.

"План Маршалла" был введен США в 1947 году и предусматривал финансирование для восстановления экономики Европы после Второй Мировой войны, а также недопущению прихода к власти социалистов.