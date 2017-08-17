18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Младший сын Президента Беларуси Николай Лукашенко намолотил на комбайне 5 т зерна. Об этом сообщили в новостном эфире телеканала "Беларусь 1" .

Как сообщала БЕЛТА, глава государства сегодня во время посещения хозяйств в Шкловском и Оршанском районах ознакомился с работой флагманского комбайна производства "Гомсельмаш". Он предложил испытать комбайн на ходу. Место комбайнера занял один из работников сельхозпредприятия. Рядом с ним разместился младший сын Президента Николай. Александр Лукашенко занял место на площадке возле кабины и ознакомился с работой техники в процессе жатвы.

"Спустя некоторое время за рулем комбайна уже сам Николай. Бункер комбайна он пополнил первыми для себя 5 т зерна", - рассказали в телеэфире.-0-