Прорыв Саакашвили: Киев унижен, Варшава негодует

МИНСК, 11 сен — Sputnik. Возвращение лишенного украинского гражданства экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одессы Михаила Саакашвили шокировало официальный Киев.

Человек без родины, как окрестили мировые СМИ опального политика, провел воскресенье в попытках попасть в страну, которая его не желает. Сначала поездом, потом автобусом, причинив массу неудобств своим невольным попутчикам, и, наконец, на своих двоих. Последняя попытка оказалась самой удачной: в кольце своих сторонников Саакашвили прошел через кордоны пограничников на Украину.

Помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль.

"Толпа (людей), среди которых были подготовленные для этого люди, прорвала пункт пропуска "Шегини" с тыловой стороны, фактически, можно сказать, вторглась на территорию Польши, забрала Михаила Саакашвили, затеяла драку с пограничниками и затянула Саакашвили на территорию Украины", — цитирует Слободяна агентство УНИАН.

Видео прорыва Саакашвили и его сторонников в Украину появилось в сети>>

На сайте Национальной полиции отметили, что 11 полицейских обратились за медицинской помощью после потасовки на пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе. Из них пять — работники патрульной полиции и шесть — бойцы полка полиции особого назначения. Медики диагностировали у них закрытые травмы головы и грудной клетки. Полицейским оказана медицинская помощь на месте без последующей госпитализации

Полиция Львова по факту событий вблизи пункта пропуска на украинско-польской границе "Шегини" внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления по ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией транспортных или других средств совершения преступления.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал к ответственности виновные в прорыве польско-украинской границы возле ПП "Шегини".

"Силовой прорыв украинской границы — это преступление и те, кто причастен к организации этого прорыва, должны понести ответственность", — написал премьер-министр на своей странице в Фейсбук в понедельник утром.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, заявил, что организаторы незаконного пересечения границы будут привлечены к ответственности, действиям органов власти будет дана оценка.

Заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко в свою очередь назвала прорыв Саакашвили попыткой унизить тех, кто преданно делает свою работу, защищая границу государства.

"Прорыв украинской границы, пересечение его без пограничного досмотра — это преступление. Тем более, когда такое совершают нардепы. Лучше бы они на восточных границах свою удаль показывали, но там их не видно, на фронте они не бывают", — написала Геращенко на своей странице в Фейсбуке.

Польским властям также не понравилось, то что происходило в приграничном Перемышле. В польский МИД для дачи объяснений по "делу Саакашвили" был вызван посол Украины в Польше.