Герщенко: Саакашвили унизил Киев незаконным пересечением границы

Так считают и остальные официальные власти Украины, которые призвали к ответственности Саакашвили и виновных в незаконном пересечении украинской границы.

Украинского премьер-министр Владимир Гройсман назвал силовой прорыв украинской границы преступлением, за которое должны понести ответственность все, кто причастен к нему. Об этом премьер написал в своем Фейсбук-аккаунте в понедельник.

По его мнению, это не просто нарушение закона, а начало очередной атаки некоторых политиков-популистов против украинской государственности, которые действуют по принципу «чем хуже, тем лучше».

«Особенно жесткой должна быть ответственность для тех, кто позволял себе унижать и поднимал руку на тех ребят, которые защищают наше государство и его границы» - заявил он.

По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, организаторы незаконного пересечения границы будут привлечены к ответственности, действиям органов власти будет дана оценка.

Заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко в свою очередь назвала прорыв Саакашвили попыткой унизить тех, кто преданно делает свою работу, защищая границу государства.

«Призвать пограничников не держать границу, не выполнять свою работу и не служить государству, прорывать границу – это преступление против государства», – написала она на своей странице в Фейсбуке. ПО ее словам, прорыв украинской границы и пересечение ее без таможенного досмотра – это преступление, «тем более когда это совершают нардепы». «Для них государство Украина, ее границы, символы, ее доблестная пограничная служба – ничто, не ценность, не святыня».

В Национальной полиции Украины отметили, что в результате драки на пункте пропуска «Шегини» пострадали 11 полицейских – пять патрульных и шесть бойцов полиции особого назначения.

По свидетельству медицинской службы, у пострадавших обнаружены закрытые травмы головы и грудной клетки, им оказали первую помощь без госпитализации.

Львовская полиция также возмущена инцидентом на пункте пропуска «Шегини» украинско-польской границы. Случай был внесен в Единый реестр досудебных расследований и определен как преступление по ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Согласно УК Украины, за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией транспортных или других средств совершения преступления.

В министерство иностранных дел Польши для дачи объяснений по «делу Саакашвили» был вызван посол Украины в Польше.