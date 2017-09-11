Лукашенко направился с официальным визитом в Индию

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Республику Индия. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства 12 сентября в Нью-Дели проведет переговоры и ряд официальных встреч с руководством Индии, в том числе с Президентом Рамом Натхом Ковиндом и премьер-министром Нарендрой Моди. Будет обсуждаться развитие белорусско-индийского сотрудничества, главным образом в торгово-экономической, политической, научно-технической и гуманитарной сферах, туризме.

Планируется обсудить и взаимодействие Беларуси и Индии в формате евразийской интеграции, новые возможности для инвестиционного сотрудничества. Стороны также обменяются взглядами по актуальным вопросам международной повестки дня.

Накануне приезда главы государства в столице Индии состоялся бизнес-форум. Представители белорусских ведомств и бизнесмены провели плодотворные переговоры, в ходе которых достигнут ряд договоренностей по развитию сотрудничества.-0-