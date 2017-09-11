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Лукашенко улетел с двухдневным визитом в Индию

11.09.2017 15:36 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник направился с официальным визитом в Индию, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

Там отметили, что самолет белорусского президента вылетел из Национального аэропорта Минск и взял курс на Нью-Дели.

Как сообщили в пресс-службе, во вторник Лукашенко проведет переговоры и ряд официальных встреч с руководством Индии, в том числе с президентом Рамом Натхом Ковиндом и премьер-министром Нарендрой Моди.

"В ходе переговоров будет обсуждаться развитие белорусско-индийского сотрудничества, главным образом в торгово-экономической, политической, научно-технической и гуманитарной сферах, туризме. Планируется обсудить и взаимодействие Беларуси и Индии в формате евразийской интеграции, новые возможности для инвестиционного сотрудничества", — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что участники переговоров обменяются взглядами по актуальным вопросам международной повестки дня.

Как ранее сообщал Sputnik, предыдущая высокая встреча между Беларусью и Индией состоялась в 2015 году — тогда президент страны Пранаба Мукерджи посещал Минск, в котором проходил бизнес-форум двух государств.

Последний визит Александра Лукашенко в Индию состоялся в 2007 году.

Индия является покупателем белорусских калийных удобрений. Кроме того, индийские компании заинтересованы в приходе на фармацевтический рынок страны и в сферу IT.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 121
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На вторник у белорусского президента запланированы переговоры с руководством Индии.

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