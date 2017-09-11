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«Запад-2017»: МИД Беларуси провел специальный брифинг
11.09.2017 18:28 — Новости Политики | БДГ
В брифинге в белорусском МИДе 11 сентября участвовали 56 представителей дипломатических миссий из 37 стран и международных организаций.
Рассматривались основные вопросы подготовки и проведения учений на территории Республики Беларусь. По заявлению замминистра иностранных дел Валентина Рыбакова, брифинг решено было провести в связи с озабоченностью и пристальным вниманием к учениям «Запад-2017» в регионе. МИД принял решение собрать глав дипломатических представительств и международных организаций.
Рыбаков еще раз подчеркнул, что учения носят сугубо оборонительный характер и что белорусская сторона делает все, чтобы «запланированные учения прошли безопасно, транспарентно и эффективно».
Стало также известно, что Александр Лукашенко и Владимир Путин во время учений
По мнению замминистра национальной обороны Польши Михала Дворчика, Россия после учений «Запад-2017»
Напомним, что опасения в связи с проведением у границ ЕС масштабных военных учений с участием российских войск, высказывали страны ЕС, а также Украина. Так, президент Литвы Даля Грибаускайте
В то же время министр обороны Андрей Равков заявил, что проведение в Беларуси совместных с Россией военных учений «Запад-2017», равно как и передислокация военных частей из глубины России к белорусско-российской границе, не несут угрозы суверенитету Беларуси.
По его словам, заявления о возможной оккупации Беларуси российскими войсками являются
Александр Лукашенко на встрече с главами оборонных ведомств государств – членов ОДКБ
Напомним также, что совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составит около 12.700 военнослужащих. При этом на территории Беларуси будет задействовано около 10.200 человек (от Беларуси – немногим более 7 тыс., от России – около 3 тыс.), 370 единиц бронетанковой техники, в том числе около 140 танков, до 150 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, более 40 самолетов и вертолетов.
8 сентября в Минске прошли уличные акции против учений «Запад-2017». Участники так называемой «Акции предупреждения» в центре города приняли резолюцию, в которой заявили, что расценивают военные учения как угрозу суверенитету Беларуси, а также предупредили «возможных агрессоров» о своей готовности «защищать независимость Беларуси с оружием в руках», пишут
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В брифинге в белорусском МИДе 11 сентября участвовали 56 представителей дипломатических миссий из 37 стран и международных организаций.
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