«Запад-2017»: МИД Беларуси провел специальный брифинг

В брифинге в белорусском МИДе 11 сентября участвовали 56 представителей дипломатических миссий из 37 стран и международных организаций.

Рассматривались основные вопросы подготовки и проведения учений на территории Республики Беларусь. По заявлению замминистра иностранных дел Валентина Рыбакова, брифинг решено было провести в связи с озабоченностью и пристальным вниманием к учениям «Запад-2017» в регионе. МИД принял решение собрать глав дипломатических представительств и международных организаций.

Рыбаков еще раз подчеркнул, что учения носят сугубо оборонительный характер и что белорусская сторона делает все, чтобы «запланированные учения прошли безопасно, транспарентно и эффективно».

Стало также известно, что Александр Лукашенко и Владимир Путин во время учений посетят один из полигонов на территории России.

По мнению замминистра национальной обороны Польши Михала Дворчика, Россия после учений «Запад-2017» может оставить часть войск и техники на территории Беларуси.

Напомним, что опасения в связи с проведением у границ ЕС масштабных военных учений с участием российских войск, высказывали страны ЕС, а также Украина. Так, президент Литвы Даля Грибаускайте раскритиковала будущие совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2017». Как отметила президент Литвы в беседе с журналистами, планируемые военные учения России и Беларуси демонстрируют подготовку к войне указанных стран с их западными соседями. Также и в Эстонии опасаются белорусско-российских учений и того, что российские войска после них не уйдут из Беларуси.

В то же время министр обороны Андрей Равков заявил, что проведение в Беларуси совместных с Россией военных учений «Запад-2017», равно как и передислокация военных частей из глубины России к белорусско-российской границе, не несут угрозы суверенитету Беларуси.

По его словам, заявления о возможной оккупации Беларуси российскими войсками являются не более чем попыткой «неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг за счет эксплуатации темы белорусско-российских взаимоотношений».

Александр Лукашенко на встрече с главами оборонных ведомств государств – членов ОДКБ заявил , что, несмотря ни на какое давление, Беларусь и Россия проведут совместные учения «Запад-2017» «масштабно и серьезно», на них армию будут обучать защищать свое государство.

Напомним также, что совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составит около 12.700 военнослужащих. При этом на территории Беларуси будет задействовано около 10.200 человек (от Беларуси – немногим более 7 тыс., от России – около 3 тыс.), 370 единиц бронетанковой техники, в том числе около 140 танков, до 150 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, более 40 самолетов и вертолетов.