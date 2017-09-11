Начался официальный визит Лукашенко в Индию

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Республику Индия. Самолет главы государства приземлился на авиабазе ВВС Индии Палам рядом с международным аэропортом им. Индиры Ганди, передает корреспондент БЕЛТА.

Ранее вся территория этого аэропорта использовалась военными и была частью авиабазы. В настоящее время она используется для церемониальных встреч высоких гостей иностранных государств. На ее территории также находится музей ВВС Индии.

Ожидается, что утром 12 сентября на территории президентского дворца "Раштрапати-Бхаван" состоится торжественная церемония встречи Александра Лукашенко Президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом и премьер-министром Нарендрой Моди.

Затем белорусский лидер посетит мемориал "Радж Гхат", где возложит венок к монументу Махатмы Ганди - индийского политического и общественного деятеля, которого почитают как Отца нации.

По завершении церемониальной части стартует основная политическая и деловая часть визита - встречи и переговоры с рядом официальных лиц. В их числе министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж и вице-президент Венкая Найду.

В резиденции правительства Индии для приема иностранных гостей высокого уровня "Хайдарабад хаус" пройдут переговоры Александра Лукашенко с Нарендрой Моди. Лидеры стран сначала рассмотрят двустороннюю повестку дня в узком составе, а затем в расширенном с участием членов официальных делегаций. Будет обсуждаться развитие белорусско-индийского сотрудничества, главным образом в торгово-экономической, политической, научно-технической и гуманитарной сферах, туризме.

Планируется обсудить и взаимодействие Беларуси и Индии в формате евразийской интеграции, новые возможности для инвестиционного сотрудничества. Стороны также обменяются взглядами по актуальным вопросам международной повестки дня.

По итогам переговоров, как ожидается, состоится обмен подписанными двусторонними документами.

Во второй половине дня состоится встреча Александра Лукашенко с Президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом, в ходе которой будут еще раз актуализированы вопросы развития белорусско-индийских отношений.

Как сообщалось, накануне приезда главы государства в столице Индии состоялся бизнес-форум. В Нью-Дели прибыла представительная белорусская делегация в составе членов правительства, отраслевых министров, руководителей концернов и различных ведомств, руководителей и специалистов целого ряда белорусских предприятий и компаний.

Индийским бизнесменам презентовали деловой климат и инвестиционные возможности Беларуси, рассказали о перспективах продвижения товаров на рынки стран Евразийского экономического союза и ЕС.

Представители белорусских ведомств и бизнесмены провели плодотворные переговоры, в ходе которых достигнут ряд договоренностей по развитию сотрудничества. Заключены соответствующие соглашения и меморандумы. Они касаются как торговых отношений, так и создания совместных предприятий, взаимодействия в фармацевтической отрасли, промышленности, инвестициях, медицине, туризме. Активные бизнес-контакты в Нью-Дели продолжались практически до позднего вечера, поэтому не исключено, что итоговый наработанный портфель договоров и соглашений будет гораздо шире.

На повестке дня также сотрудничество стран в нефтегазовой области, сферах образования и науки, сельского хозяйства и по ряду иных направлений.

Ежегодный белорусско-индийский товарооборот с 2014 по 2016 год находился на отметке около $400 млн с положительным для Беларуси сальдо. По итогам января-июля 2017 года он составил $228,5 млн. Около двух лет назад ставилась задача достичь уровня двустороннего товарооборота в $1 млрд. В настоящее время стороны активно работают над ее реализацией. "Несколько лет назад была разработана и утверждена дорожная карта, начиная от сотрудничества в области горно-добывающей промышленности до развития межрегиональных связей. Проведена работа, определены партнеры с двух сторон. И сегодня мы можем говорить о конкретных результатах и перспективных проектах, которые будут реализованы в ближайшее время и создадут основу нашего дальнейшего поступательного торгово-экономического развития", - отмечает посол Беларуси в Индии Виталий Прима.

Примечательно, что глава белорусского государства с практически равными промежутками времени уже дважды посещал Индию с визитами - в сентябре 1997-го и апреле 2007 года.-0-