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Лукашенко прибыл в Индию – борт №1 сел на базе ВВС
11.09.2017 22:36 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 сен – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко прибыл в Индию, борт №1 приземлился на авиабазе военно-воздушных войск Палам, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.
Во вторник 12 сентября Лукашенко в президентском дворце Раштрапати-Бхаван торжественно встретят индийский лидер Рам Натх Ковинд и премьер-министр страны Нарендра Моди.
В этот же день президент возложит венок к монументу Махатмы Ганди на территории мемориала "Радж Гхат".
"По завершении церемониальной части стартует основная политическая и деловая часть визита – встречи и переговоры с рядом официальных лиц", – сказали в пресс-службе, уточнив, что Лукашенко проведет переговоры с главой МИД Индии и вице-президентом.
Запланированы также встречи с первыми лицами страны – президентом и премьером. Ожидается, что по их итогам будут подписаны двусторонние документы.
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У главы государства во вторник насыщенная программа – церемониальная часть и ряд встреч.
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