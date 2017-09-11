МИНСК, 11 сен – Sputnik. Посол Италии в Беларуси Стефано Бьянки заявил, что доверяет властям республики в вопросе подготовки и проведения военных учений "Запад-2017".



© Sputnik / Виктор Толочко Макей: Западу не нужна объективная информация об учениях "Запад-2017"

Белорусский МИД в понедельник провел специальный брифинг для представителей дипломатического корпуса – представителям посольств предоставили всю необходимую информацию о готовящихся белорусско-российских учениях "Запад-2017".

"Мы доверяем властям Беларуси и верим, что учения пройдут отлично", – заявил Бьянки по итогам брифинга в МИД корреспондентам ОНТ.

Посол поблагодарил руководство республики за прозрачность в вопросе подготовки и проведения белорусско-российских стратегических военных учений.

Учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября. Задолго до их начала ряд экспертов и западных политиков начали заявлять об "угрозе", которую представляют маневры. Беларусь, в свою очередь, пригласила наблюдать за "Западом-2017" все заинтересованные страны – экспертов от ряда государств и представителей международных организаций, в том числе НАТО.