Во время переговоров

12 сентября, Нью-Дели /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на выход белорусско-индийских отношений на качественно новый уровень. Об этом он заявил на переговорах с министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мне действительно приятно быть в этой прекрасной стране. Я искренне считаю, что Индия - очень перспективная страна, которая уже в ближайшем будущем, в наше с вами время, будет определять и будущее нашей планеты, - сказал глава государства. - Хотелось бы, чтобы министерства иностранных дел Индии и Беларуси стали истинными моторами развития, придания динамики нашим отношениям".

Александр Лукашенко уверен, что если два министра возьмут на себя эту функцию, сыграют свою роль в укреплении двусторонних отношений, то в ближайшие годы Беларусь и Индия выйдут на очень высокий уровень отношений. "А у нас есть что предложить друг другу", - заметил он.

Президент также подчеркнул отсутствие проблемных моментов в отношениях Беларуси и Индии. "Но чтобы здание нашей дружбы было крепким, надо под него подвести крепкий фундамент. Это экономика, торгово-экономические отношения. В переговорах с руководством Индии будут в центре внимания именно эти вопросы", - добавил белорусский лидер.

В свою очередь министр иностранных дел Индии отметила, что нынешний визит имеет особое значение, так как стороны отмечают 25 лет установления дипломатических отношений. Она подчеркнула тесные исторические и культурные связи между двумя странами и согласилась, что потенциал торгово-экономического сотрудничества реализован далеко не полностью.-0-