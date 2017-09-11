﻿ Лукашенко рассчитывает на выход белорусско-индийских отношений на качественно новый уровень. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко рассчитывает на выход белорусско-индийских отношений на качественно новый уровень

12.09.2017 08:14 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Лукашенко рассчитывает на выход белорусско-индийских отношений на качественно новый уровень
Во время переговоров

12 сентября, Нью-Дели /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на выход белорусско-индийских отношений на качественно новый уровень. Об этом он заявил на переговорах с министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мне действительно приятно быть в этой прекрасной стране. Я искренне считаю, что Индия - очень перспективная страна, которая уже в ближайшем будущем, в наше с вами время, будет определять и будущее нашей планеты, - сказал глава государства. - Хотелось бы, чтобы министерства иностранных дел Индии и Беларуси стали истинными моторами развития, придания динамики нашим отношениям".

Александр Лукашенко уверен, что если два министра возьмут на себя эту функцию, сыграют свою роль в укреплении двусторонних отношений, то в ближайшие годы Беларусь и Индия выйдут на очень высокий уровень отношений. "А у нас есть что предложить друг другу", - заметил он.

Президент также подчеркнул отсутствие проблемных моментов в отношениях Беларуси и Индии. "Но чтобы здание нашей дружбы было крепким, надо под него подвести крепкий фундамент. Это экономика, торгово-экономические отношения. В переговорах с руководством Индии будут в центре внимания именно эти вопросы", - добавил белорусский лидер.

В свою очередь министр иностранных дел Индии отметила, что нынешний визит имеет особое значение, так как стороны отмечают 25 лет установления дипломатических отношений. Она подчеркнула тесные исторические и культурные связи между двумя странами и согласилась, что потенциал торгово-экономического сотрудничества реализован далеко не полностью.-0-

 
 
Ссылка на источник 93
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 сентября, Нью-Дели /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на выход белорусско-индийских отношений на качественно новый...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко прибыл в Индию – борт №1 сел на базе ВВС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика