Билль об отмене: принят законопроект Мэй, отменяющий законы ЕС

МИНСК, 12 сен — Sputnik. Законопроект об отмене законодательства Евросоюза на территории Великобритании, так называемый "Билль об отмене", был принят в палате общин британского парламента во втором чтении.



© REUTERS/ Neil Hall Великобритания выйдет из Евросоюза в марте 2019 года

За внесенный правительством законопроект проголосовали 326 парламентариев, против него высказались - 290 членов нижней палаты. Биллю предстоит еще пройти третье чтение, после чего он должен поступить на одобрение в палату лордов, а затем к королеве, которая теоретически может наложить вето. В последний раз это право было использовано в XVIII веке.

Если лорды разделят точку зрения правительства и членов палаты общин, проголосовавших за отмену законов ЕС, а королева не воспользуется своим правом, билль вступит в силу 29 марта 2019 года, когда Британия должна покинуть Евросоюз. В соответствии с документом около 12 тысяч законодательных норм, действующих в ЕС, предлагается перенести в британское законодательство.

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Британский премьер-министр Тереза Мэй приветствовала решение парламентариев, назвав его историческим.

"Предстоит еще много чего сделать, это решение означает, что мы можем продвигаться вперед в переговорах, имея твердое для этого основание", — говорится в официальном заявлении премьера.

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Мировые СМИ называли принятие билля "выигрышем" Мэй. Тем не менее, по мнению критиков, законопроект дает премьеру и ее кабинету слишком много власти, потому что это позволяет им изменять законы без одобрения парламента.

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"Трудный путь законопроекта через ранние стадии парламентского рассмотрения — обычно формальности — сигнализируют о будущих препятствиях на пути для Мэй, которая потеряла большинство своей партии в выборной авантюре этим летом", — также отмечает Wall Street Journal.