Лукашенко: Беларусь и Индия определили философию отношений, надо переходить к конкретике

12 сентября, Нью-Дели /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь и Индия определили философию отношений, надо переходить к конкретике. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с вице-президентом Индии Венкайахом Найду, передает корреспондент БЕЛТА.

"Настало время, когда мы должны уже разговаривать языком конкретных контрактов, а не просто направлений развития экономик. Направления мы определили, философию наших отношений мы определили. Теперь надо переходить на конкретику, а она в контрактах, инвестициях", - подчеркнул белорусский лидер.

В свою очередь вице-президент Индии тепло приветствовал главу белорусского государства. Он отметил, что у Индии с Беларусью установились хорошие отношения, как на межгосударственном уровне, так и народов двух стран. Индия также признательна за поддержку, оказываемую ей Беларусью на различных международных площадках.

"Думаю, что есть и хорошие возможности для расширения сотрудничества в торгово-экономической сфере", - сказал Венкайах Найду. В связи с этим он сообщил, что под руководством премьер-министра Нарендры Моди в Индии реализуется много инициатив, проводятся реформы и преобразования, что в том числе создает возможности для активного взаимодействия двух стран по различным направлениям, открываются инвестиционные перспективы.

"У нас также развивается сфера здравоохранения, медицинского туризма. Это еще одно направление, где мы можем сотрудничать", - добавил вице-президент.

Он подчеркнул, что в Индии рады визиту белорусского лидера, и выразил уверенность, что переговоры на различных уровнях позволят придать нужную динамику отношениям для их выхода на качественно новый уровень.

Александр Лукашенко в этой связи заверил, что Беларусь сможет внести достойный вклад в развитие программ, намеченных к реализации в Индии. "Мне с вами приятно встретиться. Я сразу же почувствовал человека от земли, который ведет разговор о торгово-экономическом, инвестиционном сотрудничестве, развитии наших отношений именно на базе экономики", - сказал глава государства.-0-