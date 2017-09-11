МИНСК, 12 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Индию перспективной страной и выразил уверенность в том, что белорусско-индийские отношения в перспективе выйдут на качественно новый уровень.

Глава белорусского государства отправился с визитом в Индию 11 сентября , во вторник, после переговоров с первыми лицами этой страны, Лукашенко завершит свой официальный визит. Во вторник белорусский лидер встретился с главой МИД Индии Сушмой Сварадж.

"Мне действительно приятно быть в этой прекрасной стране. Я искренне считаю, что Индия — очень перспективная страна, которая уже в ближайшем будущем, в наше с вами время, будет определять и будущее нашей планеты", — сказал Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба главы государства.

Лукашенко высказал пожелание, чтобы МИД Беларуси и Индии "стали истинными моторами развития, придания динамики нашим отношениям".

По словам президента, если глава белорусского МИД Владимир Макей и его индийская коллега Сушма Сварадж займутся этим, то в ближайшие годы Беларусь и Индия выйдут на очень высокий уровень отношений. "А у нас есть что предложить друг другу", — заметил Лукашенко.

Президент констатировал, что в отношениях двух государств нет проблем.

"Но чтобы здание нашей дружбы было крепким, надо под него подвести крепкий фундамент. Это экономика, торгово-экономические отношения. В переговорах с руководством Индии будут в центре внимания именно эти вопросы", — добавил белорусский лидер.

В свою очередь глава МИД Индии отметила, что нынешний визит имеет особое значение, так как стороны отмечают 25 лет установления дипломатических отношений. Она подчеркнула тесные исторические и культурные связи между двумя странами и согласилась, что потенциал торгово-экономического сотрудничества реализован далеко не полностью.

В пресс-службе президента также сообщили, что Лукашенко в Нью-Дели посетил мемориал "Радж Гхат", где возложил венок к монументу Махатмы Ганди.