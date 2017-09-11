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Переговоры по вступлению Беларуси в ВТО продолжаются в Женеве

12.09.2017 10:49 — Новости Политики | БДГ  
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Сегодня планируется встреча белорусской делегации с руководством рабочей группы Всемирной торговой организации.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик в эфире телеканала «Беларусь 1».

С 11 по 15 сентября в Женеве проходит второй масштабный раунд переговоров. Белорусская сторона во главе с первым замминистра иностранных дел Андреем Евдоченко планирует переговоры, в ходе которых будут обсуждаться вопросы агропромышленного комплекса и доступа на рынок товаров и услуг с 9 странами, входящими в ВТО.

Ранее Евдоченко отмечал, что Беларусь уже в принципе живет по стандартам ВТО и планирует стать ее членом, чтобы воспользоваться всеми прогрессивными механизмами организации.

Президент Беларуси Александр Лукашенко также считает, что сегодня Беларусь уже как бы член ВТО, вместе с Россией, но с «определенной степенью свободы, не связанной правилами Всемирной торговой организации». Об этом шла речь на совещании с правительством в марте 2016 года. Но тогда он задавался вопросом, «надо ли нам это в нынешних условиях?», но участники совещания поддержали именно необходимость вступления в ВТО.

«Мы получаем сегодня сигналы и от Секретариата ВТО из Женевы, и от ведущих стран-членов, от Европейского союза, Соединенных Штатов Америки, что нас ждут в ВТО, давайте подходить к завершающей стадии переговоров. Значит, в нас нуждаются», - сказал тогда первый замминистра иностранных дел (до июля 2016 г.) Александр Михневич.

«Переговоры с ВТО уже идут настолько неприлично долго, что определить стадию, на которой они находятся сегодня, не представляется возможным (а может даже уже и не интересным)», - прокомментировал БДГ возможную активизацию процесса вступления в ВТО Беларуси эксперт по экономике «Либерального клуба» Антон Болточко.

Напомним, Беларусь пытается вступить в ВТО с 1993 года, этот процесс активизировался в 2015 году и продолжился в 2016, когда со страны были сняты санкции СЕ, после чего многие государства-члены организации заявили о том, что готовы вести переговоры на данную тему.

 
 
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Сегодня планируется встреча белорусской делегации с руководством рабочей группы Всемирной торговой организации.

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