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Что пишут индийские СМИ о визите Лукашенко
12.09.2017 11:21 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с двухдневным официальным визитом в Индии, белорусский лидер уже принял участие в работе белорусско-индийского бизнес-форума, встретился с представителями руководства Индии и дал ряд конкретных поручений по развитию взаимоотношений между странами.
© Фото: МИД Индии
Своевременный визит
Перед визитом белорусского президента МИД Индии организовал брифинг для журналистов – большинство СМИ в своих сюжетах о приезде Лукашенко используют полученную в ведомстве информацию.
Так, крупнейшая индийская телекомпания
Металлургия, ядерное топливо и Совбез
Как сообщает портал
Кроме того, Индия получила поддержку от Беларуси по ряду международных проектов – вступлению в Группу ядерных поставщиков, а также включение в состав постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Заинтересована Индия и в белорусской технологии порошковой металлургии – в Хайдарабаде уже создан исследовательский центр.
Также СМИ вспоминают и то, что в текущем году Беларусь и Индия отмечают 25-летний юбилей установления дипломатических отношений.
О чем уже договорились в Индии
Помимо президента в Индию прилетели и члены правительства – договариваться по ряду актуальных тем и вопросов. Так, глава Минздрава Валерий Малашко уже заявил, что достигнута договоренность с индийскими предприятиями создавать общее фармацевтическое производство в Беларуси.
В Индии и глава Минобразования Игорь Карпенко – он обсуждает с индийскими коллегами белорусскую систему профтехобразования и предлагает существующие наработки.
Договоренности во многих сферах будут достигнуты уже к вечеру вторника: по завершению визита белорусской делегации в Индию. Уже заявлялось о том, что белорусские власти ожидают нового импульса в развитии торговли между странами.
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Поддержка в Совбезе ООН и вступление в Группу ядерных поставщиков, а также сотрудничество в области порошковой металлургии – ожидания индийской стороны от...
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