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Что пишут индийские СМИ о визите Лукашенко

12.09.2017 11:21 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с двухдневным официальным визитом в Индии, белорусский лидер уже принял участие в работе белорусско-индийского бизнес-форума, встретился с представителями руководства Индии и дал ряд конкретных поручений по развитию взаимоотношений между странами.

Что пишут индийские СМИ о визите Лукашенко
© Фото: МИД Индии
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Своевременный визит

Перед визитом белорусского президента МИД Индии организовал брифинг для журналистов – большинство СМИ в своих сюжетах о приезде Лукашенко используют полученную в ведомстве информацию.

Так, крупнейшая индийская телекомпания NDTV приводит слова представителей МИД о том, что визит Лукашенко в Индию "своевременный и назревший". Также компания подчеркнула, что президента Беларуси в ходе визита будет сопровождать большая делегация, в составе которой будут и бизнесмены.

Металлургия, ядерное топливо и Совбез

Как сообщает портал Indiatoday, в ходе визита Лукашенко будут обсуждены все вопросы двустороннего сотрудничества.

Кроме того, Индия получила поддержку от Беларуси по ряду международных проектов – вступлению в Группу ядерных поставщиков, а также включение в состав постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Заинтересована Индия и в белорусской технологии порошковой металлургии – в Хайдарабаде уже создан исследовательский центр.

Также СМИ вспоминают и то, что в текущем году Беларусь и Индия отмечают 25-летний юбилей установления дипломатических отношений.

О чем уже договорились в Индии

Помимо президента в Индию прилетели и члены правительства – договариваться по ряду актуальных тем и вопросов. Так, глава Минздрава Валерий Малашко уже заявил, что достигнута договоренность с индийскими предприятиями создавать общее фармацевтическое производство в Беларуси.

В Индии и глава Минобразования Игорь Карпенко – он обсуждает с индийскими коллегами белорусскую систему профтехобразования и предлагает существующие наработки.

Договоренности во многих сферах будут достигнуты уже к вечеру вторника: по завершению визита белорусской делегации в Индию. Уже заявлялось о том, что белорусские власти ожидают нового импульса в развитии торговли между странами.

 
Теги: Минск
 
 
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