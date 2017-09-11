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Саакашвили уверен, что его паспорт в столе у Порошенко

12.09.2017 11:36 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 сен — Sputnik. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, заявивший о пропаже его паспорта во время перехода польско-украинской границе, убежден, что документ находится в кабинете президента Украины.

Саакашвили уверен, что его паспорт в столе у Порошенко
© REUTERS/ Gleb Garanich
Здравствуй, наш ласковый Миша

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников и народных депутатов прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. В понедельник на пресс-конференции во Львове Саакашвили заявил, что не нарушил закон, и будет отстаивать в суде свое гражданство Украины. При этом он заявил, что полиция при обыске «украла его паспорт», однако в полиции это заявление опровергли.

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Украинские пограничники во вторник вручили адвокату экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области в присутствии лишенного гражданства политика протокол о незаконном пересечении украинской границы.

В свою очередь адвокат Саакашвили Маркиян Галабала  подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.

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По его словам, "прорыв" на границе был законным, так как жизнь политика и его соратников была под угрозой — КПП был заминирован.

"Поскольку мы находились в зоне поражения, возможного взрыва, нас нужно было эвакуировать", — заявил Галабала.

 
Теги: Минск
 
 
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Адвокат опального политика просит называть пересечение Саакашвили границы не прорывом, а эвакуацией из-за возможного взрыва.

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