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Лукашенко: от философии дружбы Минску и Дели пора идти к конкретике

12.09.2017 11:50 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 сен — Sputnik. Для Беларуси и Индии настало время переходить от общих разговоров о направлениях развития экономики к конкретным контрактам, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Лукашенко: от философии дружбы Минску и Дели пора идти к конкретике
© Фото: МИД Индии
Своевременный и назревший: что пишут индийские СМИ о визите Лукашенко

Глава белорусского государства находится с официальным визитом в Индии. Во вторник он встретился с вице-президентом Индии Венкайахом Найду.

"Настало время, когда мы должны уже разговаривать языком конкретных контрактов, а не просто направлений развития экономик. Направления мы определили, философию наших отношений мы определили. Теперь надо переходить на конкретику, а она в контрактах, инвестициях", — заявил в ходе встречи белорусский президент. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

Со своей стороны вице-президент Индии высказал белорусской стороне признательность за поддержку на международных площадках.

"Думаю, что есть и хорошие возможности для расширения сотрудничества в торгово-экономической сфере", — сказал Венкайах Найду.

Лукашенко: от философии дружбы Минску и Дели пора идти к конкретике
© REUTERS/ Аднан Абиди
Визит Лукашенко в Индию: каких контрактов ждут в Минске?

Он рассказал белорусскому президенту о реформах, которые сейчас проводятся в Индии, и отметил, что многие программы правительства дают возможность поучаствовать в них и белорусской стороне — как инвестициями, так и технологиями и оказанием услуг.

Кроме того, он особо отметил, что в Индии развивается медицинский туризм, и предположил, что это может стать еще одним направлением сотрудничества с Беларусью.

Лукашенко в этой связи заверил, что Беларусь сможет внести достойный вклад в развитие программ, намеченных к реализации в Индии.

"Мне с вами приятно встретиться. Я сразу же почувствовал человека от земли, который ведет разговор о торгово-экономическом, инвестиционном сотрудничестве, развитии наших отношений именно на базе экономики", — сказал глава государства.

Рабочий завтрак у премьера
Лукашенко: от философии дружбы Минску и Дели пора идти к конкретике
© YouTube / President of India
Видеофакт: как встречали Лукашенко в Индии

После встречи с вице-президентом белорусский лидер встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, встреча проходит в правительственной резиденции "Хайдарабад хаус".

Как сообщили в пресс-службе белорусского президента, вначале Лукашенко и Моди встречаются в узком составе, после чего состоятся официальные переговоры в расширенном составе, которые пройдут в формате рабочего завтрака.

Затем запланирована церемония обмена подписанными двусторонними документами и встреча лидеров двух стран с журналистами.

 
Теги: Минск
 
 
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После встречи с вице-президентом Индии белорусский лидер встретится с премьером, переговоры пройдут в формате рабочего завтрака.

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