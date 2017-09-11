Лукашенко: от философии дружбы Минску и Дели пора идти к конкретике

МИНСК, 12 сен — Sputnik. Для Беларуси и Индии настало время переходить от общих разговоров о направлениях развития экономики к конкретным контрактам, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.



© Фото: МИД Индии Своевременный и назревший: что пишут индийские СМИ о визите Лукашенко

Глава белорусского государства находится с официальным визитом в Индии. Во вторник он встретился с вице-президентом Индии Венкайахом Найду.

"Настало время, когда мы должны уже разговаривать языком конкретных контрактов, а не просто направлений развития экономик. Направления мы определили, философию наших отношений мы определили. Теперь надо переходить на конкретику, а она в контрактах, инвестициях", — заявил в ходе встречи белорусский президент. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

Со своей стороны вице-президент Индии высказал белорусской стороне признательность за поддержку на международных площадках.

"Думаю, что есть и хорошие возможности для расширения сотрудничества в торгово-экономической сфере", — сказал Венкайах Найду.

Он рассказал белорусскому президенту о реформах, которые сейчас проводятся в Индии, и отметил, что многие программы правительства дают возможность поучаствовать в них и белорусской стороне — как инвестициями, так и технологиями и оказанием услуг.

Кроме того, он особо отметил, что в Индии развивается медицинский туризм, и предположил, что это может стать еще одним направлением сотрудничества с Беларусью.

Лукашенко в этой связи заверил, что Беларусь сможет внести достойный вклад в развитие программ, намеченных к реализации в Индии.

"Мне с вами приятно встретиться. Я сразу же почувствовал человека от земли, который ведет разговор о торгово-экономическом, инвестиционном сотрудничестве, развитии наших отношений именно на базе экономики", — сказал глава государства.

После встречи с вице-президентом белорусский лидер встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, встреча проходит в правительственной резиденции "Хайдарабад хаус".

Как сообщили в пресс-службе белорусского президента, вначале Лукашенко и Моди встречаются в узком составе, после чего состоятся официальные переговоры в расширенном составе, которые пройдут в формате рабочего завтрака.

Затем запланирована церемония обмена подписанными двусторонними документами и встреча лидеров двух стран с журналистами.