Ряд двусторонних договоренностей достигнут в ходе официального визита Лукашенко в Индию

Александр Лукашенко и Нарендра Моди

12 сентября, Нью-Дели /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Ряд двусторонних договоренностей достигнут в ходе официального визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Индию. По завершении официальных переговоров главы государства с премьер-министром Индии Нарендрой Моди состоялась церемония обмена подписанными документами, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписаны программа сотрудничества между правительствами двух стран в сфере культуры на 2018-2020 годы, меморандум о взаимопонимании между Министерством образования Беларуси и Министерством повышения квалификации и предпринимательства Индии о сотрудничестве в сфере профессионально-технического и среднего специального образования, меморандум о взаимопонимании между Министерством образования Беларуси и Министерством по делам молодежи и спорта Индии по вопросам сотрудничества в сфере молодежной политики.

Заключен меморандум между Белорусским государственным концерном по нефти и химии и Министерством нефти и природного газа Индии о сотрудничестве в нефтегазовом секторе.

Стороны также подписали протокол о внесении изменений в соглашение между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Министерством сельского хозяйства и благополучия фермеров Индии о сотрудничестве в области сельского хозяйства от 16 апреля 2007 года.

Заключен договор о научно-техническом сотрудничестве между Национальной академией наук Беларуси и Национальной академией наук Индии, а также меморандум о взаимопонимании между Белорусской государственной сельскохозяйственной академией и Индийским советом сельскохозяйственных исследований (ICAR) по сотрудничеству в области образования и исследований для сельского хозяйства.

Кроме того, подписанными меморандумами со своими индийскими партнерами обменялись руководители БКК и "Белзарубежстрой". Соглашение о сотрудничестве заключено с Минским тракторным заводом.

Стороны также парафировали договор между Беларусью и Индией об инвестициях.

Как сообщалось, накануне по итогам белорусско-индийского бизнес-форума в Нью-Дели также были подписаны меморандумы и соглашения в различных сферах, в том числе промышленного производства, инвестиций, поставок техники, фармацевтики, медицины и туризма.-0-