Кремль: никто не отвергал идею миротворцев в Донбассе

МИНСК, 12 сен — Sputnik. Никто не отвергал возможности размещения миротворцев на юго-востоке Украины, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



© Фото: из архива Геворга Мирзаяна Путин разводящий: российский президент предложил миротворцев в Донбассе

СМИ во вторник сообщили о том, что в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Путин "допустил возможность" размещения миротворцев на Донбассе. Песков подчеркнул: это не новая идея, а продолжение уже поднятой дискуссии.

Будет ли Россия предлагать участие своих военных в возможной миротворческой миссии ООН в Донбассе Песков ответить затруднился. "Этого я не могу пока сказать, потому что модальности пока никакие не определены", — признался пресс-секретарь Путина.

Песков отметил, что и раньше никто не отвергал возможности размещения миротворцев и миссий.

Как напомнил пресс-секретарь Путина, сам российский президент поднимал тему возможного вооружения участников миссии ОБСЕ в зоне конфликта.

"Но поскольку это не совсем миссия присущая этой организации, нет соответствующего персонала, нет квалификации, нет норм соответствующих, то эти обсуждения не возымели какого-либо результата", — добавил Песков.

Он заключил, что Россия неоднократно демонстрировала "свою последовательную позицию — гибкую, но на основе минских договоренностей" в вопросе ситуации на Донбассе.