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Кремль: никто не отвергал идею миротворцев в Донбассе
12.09.2017 13:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 сен — Sputnik. Никто не отвергал возможности размещения миротворцев на юго-востоке Украины, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
© Фото: из архива Геворга Мирзаяна
СМИ во вторник сообщили о том, что в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Путин "допустил возможность" размещения миротворцев на Донбассе. Песков подчеркнул: это не новая идея, а продолжение уже поднятой дискуссии.
Будет ли Россия предлагать участие своих военных в возможной миротворческой миссии ООН в Донбассе Песков ответить затруднился. "Этого я не могу пока сказать, потому что модальности пока никакие не определены", — признался пресс-секретарь Путина.
Песков отметил, что и раньше никто не отвергал возможности размещения миротворцев и миссий.
Как напомнил пресс-секретарь Путина, сам российский президент поднимал тему возможного вооружения участников миссии ОБСЕ в зоне конфликта.
"Но поскольку это не совсем миссия присущая этой организации, нет соответствующего персонала, нет квалификации, нет норм соответствующих, то эти обсуждения не возымели какого-либо результата", — добавил Песков.
Он заключил, что Россия неоднократно демонстрировала "свою последовательную позицию — гибкую, но на основе минских договоренностей" в вопросе ситуации на Донбассе.
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Пресс-секретарь российского президента пока не знает, предложит ли Россия своих военных для миротворческой миссии ООН в Донбассе.
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