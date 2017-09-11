ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кремль: никто не отвергал идею миротворцев в Донбассе

12.09.2017 13:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 12 сен — Sputnik. Никто не отвергал возможности размещения миротворцев на юго-востоке Украины, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кремль: никто не отвергал идею миротворцев в Донбассе
© Фото: из архива Геворга Мирзаяна
Путин разводящий: российский президент предложил миротворцев в Донбассе

СМИ во вторник сообщили о том, что в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Путин "допустил возможность" размещения миротворцев на Донбассе. Песков подчеркнул: это не новая идея, а продолжение уже поднятой дискуссии.

Будет ли Россия предлагать участие своих военных в возможной миротворческой миссии ООН в Донбассе Песков ответить затруднился. "Этого я не могу пока сказать, потому что модальности пока никакие не определены", — признался пресс-секретарь Путина.

Песков отметил, что и раньше никто не отвергал возможности размещения миротворцев и миссий.

Как напомнил пресс-секретарь Путина, сам российский президент поднимал тему возможного вооружения участников миссии ОБСЕ в зоне конфликта.

"Но поскольку это не совсем миссия присущая этой организации, нет соответствующего персонала, нет квалификации, нет норм соответствующих, то эти обсуждения не возымели какого-либо результата", — добавил Песков.

Он заключил, что Россия неоднократно демонстрировала "свою последовательную позицию — гибкую, но на основе минских договоренностей" в вопросе ситуации на Донбассе.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-секретарь российского президента пока не знает, предложит ли Россия своих военных для миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Ряд двусторонних договоренностей достигнут в ходе официального визита Лукашенко в Индию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика