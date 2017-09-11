Подписан ряд документов в ходе визита Лукашенко в Индию

Программа сотрудничества в сфере культуры на 2018-2020 годы и другие документы подписаны в ходе визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Индию.

Об этом сообщается на официальном ресурсе главы Беларуси.

Проведены переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, с вице-президентом Индии Венкайахом Найду, главой МИД этой страны Сушмой Сварадж.

Заключен меморандум о взаимопонимании между министерством образования Беларуси и Министерством повышения квалификации и предпринимательства Индии о сотрудничестве в сфере профессионально-технического и среднего специального образования, меморандум о взаимопонимании между Министерством образования Беларуси и Министерством по делам молодежи и спорта Индии по вопросам сотрудничества в сфере молодежной политики.

Заключен меморандум между Белорусским государственным концерном по нефти и химии и Министерством нефти и природного газа Индии о сотрудничестве в нефтегазовом секторе.

Подписаны другие документы в сфере сельского хозяйства и фермерства, о научно-техническом сотрудничестве между НАН Беларуси и Национальной академией наук Индии.

Стороны также подписали протокол о внесении изменений в соглашение между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Министерством сельского хозяйства и благополучия фермеров Индии о сотрудничестве в области сельского хозяйства от 16 апреля 2007 года.

Стороны также парафировали договор между Беларусью и Индией об инвестициях.