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Подписан ряд документов в ходе визита Лукашенко в Индию
12.09.2017 13:37 — Новости Политики | БДГ
Программа сотрудничества в сфере культуры на 2018-2020 годы и другие документы подписаны в ходе визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Индию.
Об этом сообщается на
Проведены переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, с вице-президентом Индии Венкайахом Найду, главой МИД этой страны Сушмой Сварадж.
Заключен меморандум о взаимопонимании между министерством образования Беларуси и Министерством повышения квалификации и предпринимательства Индии о сотрудничестве в сфере профессионально-технического и среднего специального образования, меморандум о взаимопонимании между Министерством образования Беларуси и Министерством по делам молодежи и спорта Индии по вопросам сотрудничества в сфере молодежной политики.
Заключен меморандум между Белорусским государственным концерном по нефти и химии и Министерством нефти и природного газа Индии о сотрудничестве в нефтегазовом секторе.
Подписаны другие документы в сфере сельского хозяйства и фермерства, о научно-техническом сотрудничестве между НАН Беларуси и Национальной академией наук Индии.
Стороны также подписали протокол о внесении изменений в соглашение между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Министерством сельского хозяйства и благополучия фермеров Индии о сотрудничестве в области сельского хозяйства от 16 апреля 2007 года.
Стороны также парафировали договор между Беларусью и Индией об инвестициях.
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Программа сотрудничества в сфере культуры на 2018-2020 годы и другие документы подписаны в ходе визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Индию.
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