Лукашенко хочет создать белорусско-индийский индустриальный парк

МИНСК, 12 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Индии создать в Беларуси научно-технологический индустриальный парк.

Во вторник белорусский лидер в рамках официального визита в Индию провел переговоры с первыми лицами индийского государства, в том числе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.



© Фото: МИД Индии Лукашенко: от философии дружбы Минску и Дели пора идти к конкретике

"Я предложил премьер-министру Индии создать в Беларуси — на пути пересечения с востока на запад и с юга на север — научно-технологический индустриальный парк, где будут созданы самые выгодные условия для инвестирования и где индийские компании вместе с другими мировыми компаниями, если будет такое желание, смогут размещать свое производство и реализовывать товары и услуги на территории Евразийского экономического союза и Евросоюза", — заявил Лукашенко журналистам по итогам встречи. Слова белорусского президента приводит его пресс-служба.

Индия должна стать могучей страной

Лукашенко заявил, что в Беларуси хотят видеть Индию мощным полюсом в мире.

"Мы видим, как Великая Индия и идея Славной Новой Индии объединяются в реальном воплощении. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы Индия стала великой, могучей страной. Потому, что мы проповедовали, провозглашали и поддерживаем до сих пор идею многополярности. И мы хотели бы, чтобы Индия стала мощным полюсом нашей планеты",- заявил президент.

Лукашенко поблагодарил индийскую сторону за радушный прием для белорусской делегации. "Я третий раз на этой прекрасной земле. И я, и прибывшая со мной делегация восхищены успехами Индии, укреплением ее политической, экономической роли в мире", — подчеркнул белорусский лидер.

Президент напомнил, что в нынешнем году страны отмечают 25-летие установления дипотношений и за это время наработан положительный опыт сотрудничества. По этому случаю выпущена специальная почтовая марка.

"Я абсолютно поддерживаю идею премьер-министра Индии о том, что сегодня наступает новая ступень, новый этап в нашем сотрудничестве", — отметил глава государства. По его словам, Индия должна присутствовать на той территории, на которой расположена Беларусь — между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом.

Президент отметил, что по международной повестке дня у сторон практически нет никаких расхождений. "Мы договорились укреплять сотрудничество в рамках национальных организаций, активно взаимодействовать в поиске эффективных и отвечающих интересам всех государств решений глобальных и региональных проблем современности", — сказал он.



© Фото: МИД Индии Александр Лукашенко пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди посетить Беларусь

Гарантии инвесторам

Лукашенко пригласил Нарендру Моди посетить Беларусь в ближайшее время, а накануне решено провести заседание межправкомиссии, которое станет этапом подготовки визита премьер-министра Индии в Беларусь.

Он пообещал, что белорусская сторона выполнит все взятые на себя обязательства.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова предоставить для индийских инвесторов самые выгодные и льготные условия.

"Мы готовы предоставить вам самые выгодные и льготные условия функционирования вашего бизнеса в случае инвестирования в Беларусь. Такой опыт с другими странами у нас есть",- заявил белорусский президент.



© Фото: МИД Индии Своевременный и назревший: что пишут индийские СМИ о визите Лукашенко

Президент отметил, что о серьезности намерений сторон свидетельствует подготовка договора об инвестициях. Он также пообещал всяческую поддержку в вопросе скорейшего заключения соглашения о свободной торговле между государствами — членами ЕАЭС и Индией.

Президент также отметил, что по итогам визита достигнута договоренность по вопросам увеличения поставок в Индию калийных удобрений, применения белорусских наработок в развитии инициативы правительства Индии "Умные города", программы "Квалифицированная Индия", обсуждены совместные проекты в области науки, культуры, туризма и других сферах.

Обсуждали возможность кредита

Со своей стороны премьер-министр Индии Нарендра Моди рассказал, что "нашел в президенте Лукашенко энтузиазм и желание расширить наше партнерство на благо наших людей".

Он подчеркнул, что Беларусь и Индия будут работать над диверсификацией экономических связей. У двух государств есть богатые возможности для бизнеса и инвестиций в фармацевтической, нефтегазовой, тяжелой технике и оборудовании. Возможности партнерства также существуют в производстве шин, агропромышленного оборудования и горного оборудования. Есть потребность и в поставках белорусской карьерной техники.

"Мы также будем поощрять совместную разработку и производство в оборонном секторе в рамках программы "Make in India". Мы также продолжили нашу дискуссию об использовании кредитной линии на сумму 100 миллионов долларов, которую Индия предложила в 2015 году для реализации конкретных проектов в Беларуси", — сказал индийский премьер.

В Индии рады, что белорусам интересны йога и аюрведа

Индийский премьер рассказал, что обсуждал вместе с Лукашенко богатую историю культурных взаимодействий между гражданами двух стран. "Мне было приятно узнать, что многие белорусы проявляют активный интерес к индийской культуре, кухне, фильмам, музыке, танцам, йоге и аюрведе", — сказал он.

Нарендра Моди добавил, что видит большой потенциал для расширения туризма и взаимных поездок для граждан двух стран.

Подписан пакет документов

По завершении официальных переговоров был подписан ряд совместных документов. В их числе:

— программа сотрудничества между правительствами двух стран в сфере культуры на 2018-2020 годы,

— меморандум о взаимопонимании между министерством образования Беларуси и министерством повышения квалификации и предпринимательства Индии о сотрудничестве в сфере профессионально-технического и среднего специального образования,

— меморандум о взаимопонимании между министерством образования Беларуси и министерством по делам молодежи и спорта Индии по вопросам сотрудничества в сфере молодежной политики.

— меморандум между концерном Белнефтехим и министерством нефти и природного газа Индии о сотрудничестве в нефтегазовом секторе.

— протокол о внесении изменений в соглашение между министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и министерством сельского хозяйства и благополучия фермеров Индии о сотрудничестве в области сельского хозяйства от 16 апреля 2007 года.

— договор о научно-техническом сотрудничестве между Национальной академией наук Беларуси и Национальной академией наук Индии,

— меморандум о взаимопонимании между Белорусской государственной сельскохозяйственной академией и Индийским советом сельскохозяйственных исследований (ICAR) по сотрудничеству в области образования и исследований для сельского хозяйства.

— меморандумы между БКК и "Белзарубежстроем" и их индийскими партнерами,

— соглашение о сотрудничестве с Минским тракторным заводом.

Стороны также парафировали договор между Беларусью и Индией об инвестициях.