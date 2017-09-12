ФБР ведет расследование против Sputnik: свобода прессы под угрозой

МИНСК, 12 сен — Sputnik. Ассоциации журналистов Турции считает расследование ФБР в отношении агентства Sputnik прямым нарушением свободы прессы, заявил генеральный секретарь организации Мустафа Кулели.

Ранее портал Yahoo News со ссылкой на анонимные источники сообщил, что ФБР допросило бывшего сотрудника Sputnik Эндрю Файнберга в рамках расследования сообщений о том, что агентство якобы действует как орган российской пропаганды в нарушение американского закона об иностранных агентах (FARA). При этом портал утверждает, что спецслужбы получили доступ к рабочей переписке Sputnik от Файнберга и другого бывшего сотрудника вашингтонского бюро агентства Джозефа Джона Фионды. Само ФБР в течение двух суток так и не ответило на официальный запрос о том, ведет ли ведомство расследование против агентства.

"К сожалению, мы переживаем времена, когда по всему миру происходит рост авторитаризма и давления на журналистов. Подобную угрожающую тенденцию мы наблюдаем и в действиях администрации Трампа. Конечно, это очень огорчает, ведь происходящее в такой стране, как США, где свобода прессы гарантирована конституцией, является тревожным сигналом для журналистов по всеми миру", — сказал Кулели.

Он обратил внимание, что в отношении журналистов недопустимы обвинения в шпионаже или лоббизме. По его словам, представители местных и международных СМИ должны пользоваться равными правами в любой стране. "Корреспондент Sputnik должен пользоваться на территории США теми же правами, что и, к примеру, в Турции. Мы протестуем против введения ограничений на деятельность журналистов, против обвинений в том, что они являются агентами или лоббистами. На лицо запугивание и вмешательство в работу сотрудников независимых СМИ по всему миру. Это открытое нарушение свободы прессы", — сказал Кулели.

По мнению Кулели, США должны в самое ближайшее время выступить с заявлением по данному вопросу. "Сегодня на словах все выступают за свободу прессы, соблюдение прав человека и демократию, а в действительности руководства стран идут на нарушение этих ценностей ради своих политических интересов и выгод. Это основополагающие права и свободы, только при их наличии и соблюдении возможна демократия. Все государства должны проявлять уважение к деятельности профессиональных журналистов", — добавил Кулели.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Димтрий Песком, комментируя ситуацию вокруг Sputnik, заявил, что допрос американскими спецслужбами Файнберга свидетельствует не в пользу плюрализма мнений и свободы прессы. У Кремля, по словам Пескова, это вызывает обеспокоенность. "Какая-либо цензура не допускается, какие-либо преследования по контентным, так сказать, соображениям не допускаются. И более того, иностранные СМИ абсолютно приравнены в правах к нашим отечественным СМИ. Это что касается нашей страны. А вот такие проявления, они, конечно, вызывают нашу обеспокоенность", — сказал Песков, слова которого приводит РИА Новости.