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Официальные переговоры Лукашенко и Моди прошли в Нью-Дели

12.09.2017 10:20 — Новости Политики | БелТА  
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Официальные переговоры Лукашенко и Моди прошли в Нью-Дели
Александр Лукашенко и Нарендра Моди

12 сентября, Нью-Дели /Владимир Матвеев - БЕЛТА. Официальные переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко и премьер-министра Индии Нарендры Моди прошли в Нью-Дели в правительственной резиденции "Хайдарабад хаус", передает корреспондент БЕЛТА.

После встречи в узком составе состоялись официальные переговоры в расширенном составе, которые прошли в формате рабочего завтрака. Затем была запланирована церемония обмена подписанными двусторонними документами и встреча лидеров двух стран с представителями средств массовой информации.

Как сообщала пресс-служба Президента Беларуси накануне визита, на переговорах планируется обсудить развитие белорусско-индийского сотрудничества, главным образом в торгово-экономической, политической, научно-технической и гуманитарной сферах, туризме. В центре внимания было также взаимодействие Беларуси и Индии в формате евразийской интеграции, новые возможности для инвестиционного сотрудничества. Стороны обменялись взглядами по актуальным вопросам международной повестки дня.-0-

 
 
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12 сентября, Нью-Дели /Владимир Матвеев - БЕЛТА. Официальные переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко и премьер-министра Индии Нарендры Моди прошли в...

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