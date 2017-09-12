Официальные переговоры Лукашенко и Моди прошли в Нью-Дели

Александр Лукашенко и Нарендра Моди

12 сентября, Нью-Дели /Владимир Матвеев - БЕЛТА. Официальные переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко и премьер-министра Индии Нарендры Моди прошли в Нью-Дели в правительственной резиденции "Хайдарабад хаус", передает корреспондент БЕЛТА.

После встречи в узком составе состоялись официальные переговоры в расширенном составе, которые прошли в формате рабочего завтрака. Затем была запланирована церемония обмена подписанными двусторонними документами и встреча лидеров двух стран с представителями средств массовой информации.

Как сообщала пресс-служба Президента Беларуси накануне визита, на переговорах планируется обсудить развитие белорусско-индийского сотрудничества, главным образом в торгово-экономической, политической, научно-технической и гуманитарной сферах, туризме. В центре внимания было также взаимодействие Беларуси и Индии в формате евразийской интеграции, новые возможности для инвестиционного сотрудничества. Стороны обменялись взглядами по актуальным вопросам международной повестки дня.-0-