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Трамп назвал санкции Совбеза ООН против КНДР ничем особенным

12.09.2017 20:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 сен — Sputnik. Санкции Совета Безопасности ООН в отношении КНДР являются маленьким шагом и ничем особенным, заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп назвал санкции Совбеза ООН против КНДР ничем особенным
© REUTERS/ Aly Song
Новые санкции СБ ООН по КНДР: самые жестокие в XXI веке

Накануне Совбез ООН ввел новые санкции в отношении Пхеньяна — решение было принято единогласно. Новые санкции призваны значительно ограничить экспортные и импортные возможности Северной Кореи. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

"Мы думаем, что это (резолюция ООН — Sputnik) — только маленький шаг, ничего особенного. Мы только что обсуждали, что никакого значимого эффекта (нет)", — заявил Трамп в рамках встречи с премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком. 

По словам хозяина Белого дома, получить единогласное решение по КНДР было прекрасно. Однако принятые санкции — "ничто по сравнению с тем, что произойдет".

Ограничительные меры были введены в отношении Пхеньяна из-за его ядерных испытаний. Последнее произошло 3 сентября: по приказу лидера КНДР Ким Чен Ына было проведено испытание современной водородной бомбы. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. 

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Теги: Минск
 
 
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Американский лидер дал обещание усилить давление на Пхеньян из-за его ядерной и ракетной программ.

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