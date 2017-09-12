МИНСК, 13 сен — Sputnik. Экс-кандидату в президенты США от Демократической партии и экс-первой леди Хиллари Клинтон пора уходить из политики, считают 615 участников социологического опроса, проведенного компанией Rasmussen Reports.

Почти половина опрошенных (49%) уверена, что ее политическая деятельность вредит Демократической партии США.

Опрос проводился 10-11 сентября среди тысячи потенциальных избирателей. Погрешность составляет 3 процентных пункта.

Примечательно, что публикация отчета совпала с презентацией книги Клинтон "What happened".в которой она объясняет причины своего поражения в избирательной гонке в 2016 году. Так Хиллари Клинтон в своей неудаче победителя гонки Дональда Трампа, конкурента по партии сенатора Берни Сандерса, а также президента РФ Владимира Путина, который по ее словам, устроил "личную вендетту" из-за действий ее мужа в бытность главой Белого дома. По подсчетам издания "Дэйли коллер", Россия и Путин упоминаются в книге 333 раза.

Рядовые американцы, в свою очередь причины поражения 44% американцев объясняют слабостью кандидатуры Клинтон, а 40% — "внешними причинами" (в мае таких было 44%).

Ожидается, что скоро Клинтон поедет в рекламный тур в США в поддержку своей книги. В Белом доме уже заявили, что сожалеют о том, что заключительная глава политической карьеры Хиллари теперь будет связана с продажами книги, которая содержит "лживые и безрассудные нападки".