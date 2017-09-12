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Назарбаев в ноябре приедет с официальным визитом в Беларусь

13.09.2017 13:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 сен — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ноябре планирует посетить с официальным визитом Беларусь, сообщил посол Казахстана в республике Ергали Булегенов.

Назарбаев в ноябре приедет с официальным визитом в Беларусь
© Sputnik/ Алексей Никольский
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В эти дни два государства отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. О готовящемся визите Назарбаева в Беларусь заявила в июле этого года глава Администрации президента Наталья Кочанова во время встречи с госсекретарем Казахстана Гульшарой Абдыкаликовой. В среду на пресс-конференции в Минске глава казахстанской дипмиссии отметил, что визиту президента Назарбаева в Беларусь будет предшествовать заседание совместной межправительственной комиссии, которое пройдет 22 сентября в Караганде.

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"Заседанию придается значимость и потому, что в ноябре ожидается официальный визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Минск", — сказал Булегенов. 

На заседании комиссии, уточнил Булегенов, будет рассматриваться сотрудничество двух стран в промышленности, АПК, а также в гуманитарной сфере. Кроме того, на заседании комиссии будут рассмотрены проекты двусторонних документов, которые планируется подписать во время визита Назарбаева в Беларусь.

Посол подчеркнул, что Минск и Астана заинтересованы наращивать взаимоотношения.  

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Как ранее сообщал Sputnik, последний официальный визит Нурсултана Назарбаева в Беларусь состоялся в 2012 году, а визит белорусского лидера Александра Лукашенко в Казахстан — в 2013 году. Назарбаев планировал визит в Беларусь на 2016 год, однако затем было решено перенести его на осень этого года.

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Президенты Беларуси и Казахстана регулярно встречаются на площадках различных саммитов — как в формате СНГ, так и в формате ЕАЭС. В последний раз Лукашенко и Назарбаев встречались в июне этого года на выставке "ЭКСПО-2017" в столице Казахстана.

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Теги: Минск
 
 
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Беларусь и Казахстан отмечают 25 лет со дня установления дипломатических отношений.

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