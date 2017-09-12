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Российские военные самолеты прибыли в Беларусь на учения «Запад-2017»
13.09.2017 13:49 — Новости Политики | БДГ
Российские самолеты и вертолеты прибыли на белорусские военные аэродромы для участия в совместных военных учениях «Запад-2017».
Такая информация опубликована на официальном ресурсе Минобороны.
Первые самолеты приземлились в Мачулищах 12 сентября.
Российским летчикам была организована теплая встреча, после чего техника была перебазирована на военные аэродромы Беларуси и началась подготовка к учениям.
На время прохождения учений – с 14 по 20 сентября – был разработан специальный сайт
Напомним, учения «Запад-2017» пройдут на полигонах Беларуси и России, в них будут принимать участие порядка 12 700 военнослужащих, из которых 10 200 человек – с белорусской стороны.
Вооруженные силы обеих стран проводят подобную проверку мощности и подготовленности армий один раз в два года.
Отметим, что в МИДе Беларуси 11 сентября был организован специальный
Замминистра иностранных дел Валентин Рыбаков отметил, что брифинг решено было провести в связи с озабоченностью и пристальным вниманием к учениям «Запад-2017» в регионе. МИД принял решение собрать глав дипломатических представительств и международных организаций.
Рыбаков еще раз подчеркнул, что учения носят сугубо оборонительный характер и что белорусская сторона делает все, чтобы «запланированные учения прошли безопасно, транспарентно и эффективно».
Руководство нескольких стран высказало беспокойство по поводу проведения «Запад-2017». Так, замминистра национальной обороны Польши Михал Дворчик считает, что Россия после учений «Запад-2017»
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По словам министра обороны Андрея Равкова, заявления о возможной оккупации Беларуси российскими войсками являются
Стало также известно, что Александр Лукашенко и Владимир Путин во время учений
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Российские самолеты и вертолеты прибыли на белорусские военные аэродромы для участия в совместных военных учениях «Запад-2017». Такая информация опубликована на...
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