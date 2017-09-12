ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российские военные самолеты прибыли в Беларусь на учения «Запад-2017»

13.09.2017 13:49 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Российские самолеты и вертолеты прибыли на белорусские военные аэродромы для участия в совместных военных учениях «Запад-2017».

Такая информация опубликована на официальном ресурсе Минобороны.

Первые самолеты приземлились в Мачулищах 12 сентября.

Российским летчикам была организована теплая встреча, после чего техника была перебазирована на военные аэродромы Беларуси и началась подготовка к учениям.

На время прохождения учений – с 14 по 20 сентября – был разработан специальный сайт exercise.mil.by, на котором будет публиковаться актуальная информация о военном проекте «Запад-2017».

Напомним, учения «Запад-2017» пройдут на полигонах Беларуси и России, в них будут принимать участие порядка 12 700 военнослужащих, из которых 10 200 человек – с белорусской стороны.

Вооруженные силы обеих стран проводят подобную проверку мощности и подготовленности армий один раз в два года.

Отметим, что в МИДе Беларуси 11 сентября был организован специальный брифинг, посвященный вопросам проведения учений, в котором принимали участие 56 представителей дипломатических миссий из 37 стран и международных организаций.

Замминистра иностранных дел Валентин Рыбаков отметил, что брифинг решено было провести в связи с озабоченностью и пристальным вниманием к учениям «Запад-2017» в регионе. МИД принял решение собрать глав дипломатических представительств и международных организаций.

Рыбаков еще раз подчеркнул, что учения носят сугубо оборонительный характер и что белорусская сторона делает все, чтобы «запланированные учения прошли безопасно, транспарентно и эффективно».

Руководство нескольких стран высказало беспокойство по поводу проведения «Запад-2017». Так, замминистра национальной обороны Польши Михал Дворчик считает, что Россия после учений «Запад-2017» может оставить часть войск и техники на территории Беларуси.

Опасения в связи с проведением у границ ЕС масштабных военных учений с участием российских войск высказывали страны ЕС, а также Украина. Президент Литвы Даля Грибаускайте раскритиковала учения «Запад-2017» и заявила, что они демонстрируют подготовку к войне указанных стран с их западными соседями. Также и в Эстонии опасаются белорусско-российских учений и того, что российские войска после них не уйдут из Беларуси.

По словам министра обороны Андрея Равкова, заявления о возможной оккупации Беларуси российскими войсками являются не более чем попыткой «неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг за счет эксплуатации темы белорусско-российских взаимоотношений».

Стало также известно, что Александр Лукашенко и Владимир Путин во время учений посетят один из полигонов на территории России.

 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российские самолеты и вертолеты прибыли на белорусские военные аэродромы для участия в совместных военных учениях «Запад-2017». Такая информация опубликована на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Американцы считают, что Хиллари Клинтон "пора на пенсию"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика