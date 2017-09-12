Лидия Ермошина. Фото из архива

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина не исключает проведения одной из избирательных кампаний 2020 года в более ранние сроки. Об этом она рассказала в интервью корреспонденту БЕЛТА.

Руководитель Центризбиркома, в частности, подтвердила, что согласно календарю выборов и референдумов в 2020 году в Беларуси по срокам почти полностью совпадают президентские и парламентские выборы. Только выборы Президента должны состояться не позднее 30 августа, а выборы в Палату представителей - не позднее 10 сентября. Лидия Ермошина не считает, что две эти кампании могут совместить. "Я не думаю, что эти выборы совместят. Скорее всего, когда придет время, будет принято соответствующее политическое решение и какую-то избирательную кампанию перенесут на более ранний срок. А уж какую - об этом должны договориться глава государства и парламент. Проводить выборы раньше можно, позже - нельзя. Поэтому да, там действительно все практически полностью совпадает. Президентская кампания связана сроками проведения последней инаугурации, парламентская - сроками проведения первой установочной сессии", - пояснила Лидия Ермошина.

Она не исключает, что президентская и парламентская кампании могут быть проведены в один и тот же год, однако, по словам председателя ЦИК, вполне вероятно и более ранее проведение одной из них. "Я думаю, это было бы очень тяжело - провести две кампании подряд, перманентно. Получается для страны шесть тяжелых месяцев. Наверное, было бы разумнее делать выборы (провести одну из кампаний. - Прим. БЕЛТА), например, осенью 2019 года", - отметила Лидия Ермошина.

"Могу сказать, что в нашем случае все будет зависеть от очень многих факторов - и от международной обстановки, и от экономического положения. Плюс будет подготовлена серьезная политическая аналитика, проведут исследования. Пока что слишком рано об этом говорить", - добавила руководитель Центризбиркома.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-