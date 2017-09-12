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Президентские или парламентские выборы могут перенести на 2019 год

13.09.2017 15:42 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 сен — Sputnik. Одну из избирательных кампаний 2020 года могут провести в более ранние сроки, чем предполагается, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина.

Президентские или парламентские выборы могут перенести на 2019 год
© Sputnik / Виктор Толочко
ЦИК предлагает провести выборы в местные Советы 18 февраля

Выборы президента в 2020 году должны состояться до 30 августа, а в парламент — не позже 10 сентября. Ермошина не думает, что эти кампании будут объединять.

"Скорее всего, когда придет время, будет принято соответствующее политическое решение и какую-то избирательную кампанию перенесут на более ранний срок. А уж какую — об этом должны договориться глава государства и парламент. Проводить выборы раньше можно, позже — нельзя. Поэтому да, там действительно все практически полностью совпадает", — сказала Ермошина.

Как пояснила глава ЦИК, президентская кампания связана сроками проведения последней инаугурации, парламентская — сроками проведения первой установочной сессии.

Ермошина добавила, что президентская и парламентская кампании могут быть проведены в один и тот же год, однако вполне вероятно и более ранее проведение одной из них.

"Я думаю, это было бы очень тяжело — провести две кампании подряд, перманентно. Получается для страны шесть тяжелых месяцев. Наверное, было бы разумнее делать выборы, например, осенью 2019 года", — отметила Ермошина.

Как подчеркнула руководитель ЦИК, все будет зависеть от многих факторов. "Плюс будет подготовлена серьезная политическая аналитика, проведут исследования. Пока что слишком рано об этом говорить", — заключила глава ЦИК в интервью БелТА.

 
Теги: Минск
 
 
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Совмещать выборы президента и в Палату представителей, скорее всего, не будут.

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Ермошина не исключает проведения одной из избирательных кампаний 2020 года в более ранние сроки
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