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Назабаев планирует посетить Беларусь в ноябре
13.09.2017 16:17 — Новости Политики | БДГ
Это известно из слов казахстанского посла Ергали Булегенова, выступавшего 13 сентября на пресс-конференции в Минске.
Он отметил, что перед визитом в Беларусь на заседании белорусско-казахстанской межправительственной комиссии в Караганде, будут подготовлены документы для подписания.
Как сообщал посол, программа визита еще не согласована, и какие объекты планирует посетить Нурсултан Назарбаев, пока неизвестно. Будет ли казахстанский президент посещать БелАЭС – также пока неизвестно.
По словам дипломата, на встречах Нурсултана Назарбаева и Александра Лукашенко всегда подписывалось большое количество двусторонних соглашений Беларуси и Казахстана
Это было и в 2012 году, когда Назарбаев приезжал в Минск, и 2013 годах при посещении Республики Казахстан Лукашенко.
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Это известно из слов казахстанского посла Ергали Булегенова, выступавшего 13 сентября на пресс-конференции в Минске.
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