Назабаев планирует посетить Беларусь в ноябре

Это известно из слов казахстанского посла Ергали Булегенова, выступавшего 13 сентября на пресс-конференции в Минске.

Он отметил, что перед визитом в Беларусь на заседании белорусско-казахстанской межправительственной комиссии в Караганде, будут подготовлены документы для подписания.

Как сообщал посол, программа визита еще не согласована, и какие объекты планирует посетить Нурсултан Назарбаев, пока неизвестно. Будет ли казахстанский президент посещать БелАЭС – также пока неизвестно.

По словам дипломата, на встречах Нурсултана Назарбаева и Александра Лукашенко всегда подписывалось большое количество двусторонних соглашений Беларуси и Казахстана

Это было и в 2012 году, когда Назарбаев приезжал в Минск, и 2013 годах при посещении Республики Казахстан Лукашенко.