МИНСК, 13 сен — Sputnik. Власти Литвы утвердили план действий по защите от угроз, которые, по их мнению, могут исходить от строящейся рядом с Островцом Белорусской атомной электростанции, сообщила пресс-служба кабинета министров Литвы.



© Sputnik / Виктор Толочко Белорусская АЭС довела союз стран Балтии до полураспада

Этот план подготовило Минэнерго страны. Премьер Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что строящаяся БелАЭС "вызывает огромное беспокойство". По его словам, утвержденные способы защиты позволят не попасть на рынок Литвы электроэнергии, произведенной на Белорусской АЭС .

В принятом документе обозначены задачи для Минэнерго. Среди них есть информация о том, что Круонисская гидроаккумулирующая электростанция не может предоставлять услуги БелАЭС.

Литва продолжает предъявлять претензии к строящейся БелАЭС и заявляет, что станция не будет достаточно безопасной. Вильнюс также выступает за то, чтобы запретить продавать электроэнергию с БелАЭС в страны Европейского союза. Также был принят закон, согласно которому планируется ограничение импорта электроэнергии из Беларуси.

Тем временем белорусская сторона настаивает, что АЭС будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.

БелАЭС строится в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса. Она будет состоять из двух энергоблоков: первый планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020-м.