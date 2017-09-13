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Турники и путевки: что сделал экс-замглавы АП с районом Минска
14.09.2017 07:21 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Бузовский с 2014 года и по конец 2016-го работал заместителем главы Администрации президента, где отвечал за всю идеологическую составляющую. Выходца из БРСМ, Бузовского часто называли "главным идеологом страны". Однако в конце минувшего года он потерял свою должность из-за сокращения штатного расписания АП. Новую работу Бузовскому нашли через три месяца, и
© Sputnik / Виктор Толочко
Что успел сделать Бузовский за первые полгода работы главой столичного района — в обзоре Sputnik.
Исполком — в массы
С приходом Бузовского Центральный район стал самым "открытым" для своих жителей — у администрации появилось сразу несколько каналов распространения информации и обратной связи.
Так, у района появился новый сайт с возможностью наблюдать за Немигой онлайн. Кроме того, первым среди районов Минска Центральный завел себе и аккаунты в социальных сетях — в том числе Twitter и Instagram, где не только активно сообщают последние новости, но и отвечают на вопросы пользователей.
Наконец, у района появилась собственная газета — "Аргументы и факты Центрального района", которую можно будет бесплатно брать в ЖЭСах и других общественных местах дважды в месяц.
Путевки — дворникам, турники — зожникам
С мая исполком проводил конкурс среди своих дворников — лучшему обещали вручить путевку "в одну из столиц Европы".
© Sputnik / Вера Дашкевич.
Продолжался конкурс несколько месяцев, а
Бузовский тогда заявил о том, что хочет сделать представителей "непростых профессий" более узнаваемыми и поощрять их. Скорее всего, подобные конкурсы продолжатся и в будущем.
Еще одним подарком ко Дню города от исполкома стало торжественное открытие воркаут-площадки, уже второй на территории Центрального района. На церемонии Бузовский пообещал, что в городе будет появляться больше турников для любителей здорового образа жизни, не только в подчиненном ему районе.
Осмоловка временно спасена, Зыбицкая под контролем
Одним из испытаний для главы района было общественное обсуждение будущего микрорайона Осмоловка, который столичные власти захотели снести. Минчане выступили против сноса, а в ходе встречи в исполкоме представители власти не могли даже представить проект — так было шумно.
В итоге
Другой обсуждаемой в негативном контексте темой была ситуация вокруг "барной" улицы Минска — Зыбицкой. Около месяца владельцы заведений спорили с чиновниками о том, какое время работы нужно устанавливать для баров и кто должен убирать прилегающие территории.
© Sputnik / Виктор Толочко
Сам Бузовский свою позицию обозначил четко: за посетителями питейных заведений должны убирать за счет самих заведений, а не района. Также он призывал создать все условия на улице для того, чтобы там не происходило правонарушений.
Ситуация также разрешилась мирно: заведения согласовали свои графики работы, начали возводить террасы для нахождения там посетителей и не стали спорить с присутствием правоохранительных органов на Зыбицкой.
Вышиванки и слуцкие пояса — в город
Отметился Бузовский и вниманием к культуре и традициям белорусов. Так, он торжественно открыл дом с огромным панно-"вышиванкой" на фасаде. Подобных зданий в Минске больше нет, а роспись фасада вызвала одобрение даже у критиков властей.
Также при нем на фонарные столбы в районе площади Свободы нанесли рисунки, по ассоциации прозванные "слуцкими поясами". Их раскрасили настоящие художники, а Бузовский вновь выступил за сохранение традиций и то, что городу необходимо придавать не только лоск, но и шарм.
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Бывший замглавы Администрации президента Беларуси Игорь Бузовский ровно полгода возглавляет один из районов столицы.
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