Турники и путевки: что сделал экс-замглавы АП с районом Минска

Бузовский с 2014 года и по конец 2016-го работал заместителем главы Администрации президента, где отвечал за всю идеологическую составляющую. Выходца из БРСМ, Бузовского часто называли "главным идеологом страны". Однако в конце минувшего года он потерял свою должность из-за сокращения штатного расписания АП. Новую работу Бузовскому нашли через три месяца, и с 14 марта он возглавляет райисполком Центрального района Минска .



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко отправил в отставку главного идеолога Беларуси

Что успел сделать Бузовский за первые полгода работы главой столичного района — в обзоре Sputnik.

Исполком — в массы

С приходом Бузовского Центральный район стал самым "открытым" для своих жителей — у администрации появилось сразу несколько каналов распространения информации и обратной связи.

Так, у района появился новый сайт с возможностью наблюдать за Немигой онлайн. Кроме того, первым среди районов Минска Центральный завел себе и аккаунты в социальных сетях — в том числе Twitter и Instagram, где не только активно сообщают последние новости, но и отвечают на вопросы пользователей.

Наконец, у района появилась собственная газета — "Аргументы и факты Центрального района", которую можно будет бесплатно брать в ЖЭСах и других общественных местах дважды в месяц.

Путевки — дворникам, турники — зожникам

С мая исполком проводил конкурс среди своих дворников — лучшему обещали вручить путевку "в одну из столиц Европы".



© Sputnik / Вера Дашкевич. Докладчику не удалось с первого раза представить проект новой Осмоловки

Продолжался конкурс несколько месяцев, а победителя огласили ко Дню города — им оказалась Анна Десюкевич, которой вручили путевку в Италию и предрекли "не только туристическую поездку", а возможность изучить работу европейских дворников.

Бузовский тогда заявил о том, что хочет сделать представителей "непростых профессий" более узнаваемыми и поощрять их. Скорее всего, подобные конкурсы продолжатся и в будущем.

Еще одним подарком ко Дню города от исполкома стало торжественное открытие воркаут-площадки, уже второй на территории Центрального района. На церемонии Бузовский пообещал, что в городе будет появляться больше турников для любителей здорового образа жизни, не только в подчиненном ему районе.

Осмоловка временно спасена, Зыбицкая под контролем

Одним из испытаний для главы района было общественное обсуждение будущего микрорайона Осмоловка, который столичные власти захотели снести. Минчане выступили против сноса, а в ходе встречи в исполкоме представители власти не могли даже представить проект — так было шумно.

В итоге проект сноса Осмоловки чиновники не утвердили . Однако не исключено, что вскоре он будет вновь поднят.

Другой обсуждаемой в негативном контексте темой была ситуация вокруг "барной" улицы Минска — Зыбицкой. Около месяца владельцы заведений спорили с чиновниками о том, какое время работы нужно устанавливать для баров и кто должен убирать прилегающие территории.



© Sputnik / Виктор Толочко Нарисованному верить: слуцкие пояса или нет

Сам Бузовский свою позицию обозначил четко: за посетителями питейных заведений должны убирать за счет самих заведений, а не района. Также он призывал создать все условия на улице для того, чтобы там не происходило правонарушений.

Ситуация также разрешилась мирно: заведения согласовали свои графики работы, начали возводить террасы для нахождения там посетителей и не стали спорить с присутствием правоохранительных органов на Зыбицкой.

Вышиванки и слуцкие пояса — в город

Отметился Бузовский и вниманием к культуре и традициям белорусов. Так, он торжественно открыл дом с огромным панно-"вышиванкой" на фасаде. Подобных зданий в Минске больше нет, а роспись фасада вызвала одобрение даже у критиков властей.

Первый дом-вышиванка в Минске)

Оригинал макет был разработан по инициативе УКС Центрального района #Centr_Minsk_by pic.twitter.com/lHtHJRXssj — Центральный район (@Centr_Minsk_by) 9 июня 2017 г.

Также при нем на фонарные столбы в районе площади Свободы нанесли рисунки, по ассоциации прозванные "слуцкими поясами". Их раскрасили настоящие художники, а Бузовский вновь выступил за сохранение традиций и то, что городу необходимо придавать не только лоск, но и шарм.