ЕБРР может расширить операции в Беларуси

Во время встречи. Фото МИД

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с делегацией Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Касаясь направлений дальнейшего развития сотрудничества, стороны сошлись во мнении о возможности расширения операций банка в Беларуси как за счет новых направлений и форматов совместной работы, так и путем наращивания объемов финансирования по уже имеющимся проектам", - проинформировали во внешнеполитическом ведомстве.

Стороны обсудили текущее состояние взаимодействия между Беларусью и ЕБРР, реализацию совместных проектов в банковском секторе, сфере коммунальной и транспортной инфраструктуры, возобновляемой энергетики, приватизации.

Текущий визит президента ЕБРР в Беларусь второй по счету. Первый состоялся в 2015 году, во время которого прошли встречи с руководством правительства, Нацбанка, Минэкономики, Минфина, подписано несколько документов, направленных на расширение возможностей для кредитования малого и среднего бизнеса в национальной валюте, привлечение стратегических инвесторов на предприятия государственного сектора экономики.-0-