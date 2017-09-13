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МИД Беларуси прокомментировал интервью министра иностранных дел Украины

14.09.2017 11:42 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 сен — Sputnik. Интервью министра иностранных дел Украины Климкина стоит того, чтобы с ним внимательно ознакомиться, заявил в четверг журналистам официальный представитель МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

МИД Беларуси прокомментировал интервью министра иностранных дел Украины
© Sputnik / Виктор Толочко
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Глава МИД Украины дал интервью, в котором, в том числе, высказался о потенциальной небезопасности посещения Беларуси для украинских граждан и критически высказался о суверенитете нашей страны. 

"Это интервью стоит того, чтобы с ним внимательно ознакомиться. Уважаемый господин министр затронул ряд важных вопросов — биометрические паспорта, суверенитет Беларуси, учения "Запад" и так далее. Ознакомился я бегло, читал на украинском", — ответил Мирончик в ответ на просьбу прокомментировать заявления Климкина.

Комментируя заявления относительно "кражи" с территории Беларуси украинца Павла Гриба, Мирончик напомнил, что вся имеющаяся по теме информация от белорусской стороны уже была опубликована. "Чтобы делать ответственные заявления, тем более, какие-то шаги, необходимо иметь официальную, точную информацию от правоохранительных органов. У МИД Беларуси сейчас такой информации нет, но, насколько мне известно, наши правоохранители продолжают работать по этому вопросу", — заметил он.

Высказываясь о словах Климкина относительно суверенитета Беларуси, Мирончик охарактеризовал их "своеобразным отношением". "Особенно интересно ознакомится с этими заявлениями на фоне шоу на украинской границе, за которым все недавно наблюдали", — заключил Мирончик.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам представителя белорусского внешнеполитического ведомства, у главы МИД Украины "своеобразное отношение" к теме суверенитета соседней страны.

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