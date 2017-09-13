Лукашенко: каждый человек должен иметь возможность работать и зарабатывать

14 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Каждый человек должен иметь возможность работать и зарабатывать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, согласовывая назначение новых руководителей местной вертикали власти, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что никто не отменял требование декрета №3, который в народе прозвали "декретом о тунеядцах". "Это будет ваш документ. Вы на месте должны определить, кто у вас не работает, а должен работать, и заставить их всех работать. В этом будет основная суть документа. Не из Минска надо управлять этими процессами", - сказал Александр Лукашенко.

"Вы должны с ними (теми, кого касаются нормы декрета. - Прим. БЕЛТА) разобраться. Вот и все решение вопроса. Тогда они не будут ходить и кричать "гвалт". Кому-то надо помочь, кого-то надо за руку привести на работу, кого-то перепрофилировать, обучить новым специальностям, а кого-то просто наклонить, - отметил белорусский лидер. - Вы знаете, что это за безработные, что это за контингент, я тоже знаю, помню еще с тех советских времен. Поэтому занятость - вопрос очень важный. Людям надо предлагать работу, создавать рабочие места".

В связи с этим Президент напомнил о задаче по увеличению средней заработной платы до Br1 тыс. "Когда мы этого уровня достигнем, мы можем спокойно любому человеку из 10 миллионов сказать: мы вам помогли, чтобы вы могли покушать и семью накормить, ну а дальше уже напрягайтесь и работайте сами. Мы, конечно, не будем в стороне, будем помогать, поддерживать. Но это важнейший вопрос", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-